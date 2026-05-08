Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Morre o economista Chico Lopes, ex-Banco Central e criador do Copom

Ele foi presidente interino do BC no governo Fernando Henrique Cardoso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/05/2026 às 14h52

O economista Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, conhecido como Chico Lopes, morreu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro. Nascido em 1945, o ex-presidente interino do Banco Central (BC) estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro Botafogo.

A morte foi confirmada por meio de um comunicado da família. A unidade de saúde não informou a causa.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Chico Lopes, economista de trajetória marcante e um dos nomes mais respeitados do pensamento econômico brasileiro”, diz trecho do comunicado da família.

“Com atuação relevante na construção e no debate da política econômica nacional, Chico Lopes deixa uma contribuição importante para o desenvolvimento do país, sendo reconhecido por sua inteligência, firmeza intelectual e dedicação ao Brasil ao longo de décadas de trabalho”, completa a mensagem.

Banco Central

O economista era formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) e doutor pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Chico Lopes foi professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio) e da Universidade de Brasília (UnB), além de fundador da empresa de consultoria Macrométrica.

Com passagem pelo Ministério da Fazenda (1987), o economista foi diretor do Banco Central de 1995 e 1998 e presidente interino em janeiro e fevereiro de 1999, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

À época, o Brasil enfrentava uma crise cambial. Lopes foi sucedido por Armínio Fraga e, em março daquele ano, deixou o BC.

Na curta presidência, Chico Lopes vivenciou a transição do regime de câmbio administrado para o câmbio flutuante (sem controle rígido) no Brasil.

A passagem pelo BC coincidiu com a polêmica que envolveu a operação para tentar salvar os Bancos Marka e FonteCidam, em dificuldades por causa da cotação do dólar.

A operação rendeu prejuízo ao BC. Lopes sustenta que as ações eram legais e quis evitar a quebra das instituições e uma possível crise financeira.

A operação de socorro chegou a ser tema de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Sistema Financeiro.

Pesar

Por meio de nota, o Banco Central informou que recebeu a notícia da morte com profundo pesar.

“Francisco Lopes dedicou décadas de sua vida intelectual ao enfrentamento do maior desafio macroeconômico de seu tempo: a inflação crônica brasileira dos anos 1980 e 1990.”

O BC lembra que a contribuição “mais duradoura” do economista foi a criação e institucionalização do Comitê de Política Monetária (Copom), órgão que conduz a política monetária do país, “conferindo previsibilidade, transparência e rigor técnico às decisões sobre a taxa básica de juros [Selic]”.

Para o BC, Chico Lopes “marcou a história da estabilização econômica brasileira” e deixa para a instituição “um legado de inteligência, ousadia intelectual e dedicação ao país”.

Em 2019, o Banco Central publicou um depoimento autobiográfico, em formato de entrevista, cobrindo a trajetória pessoa, acadêmica e profissional do economista. Clique aqui para acessar .

Na trajetória de vida, Chico Lopes participou de discussões sobre planos anti-inflacionário, como Cruzado e Bresser, e ajudou a consolidar o Real.

“Acredito que a criação do Copom foi fundamental para a consolidação do Real, para que fosse estabelecida, de fato, uma política monetária. Eu dizia que era preciso ter um ritual e que a reunião para definir a taxa de juros deveria ser gravada", dizia ele sobre o Copom.

Despedida

O velório será realizado neste sábado (9) no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.

A cerimônia de despedida começa às 13h, e a cremação está marcada para as 16h.

Chico Lopes deixa a esposa, Ciça Pugliese, com quem foi casado por mais de 40 anos. Ele tinha três filhos e sete netos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 50 minutos

Embraer anuncia melhor 1º trimestre de sua história em vendas

Empresa brasileira arrecadou US$ 1,4 bilhão neste início de 2026

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 1 hora

Poupança tem retirada líquida de R$ 476,4 milhões em abril

Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,3 bilhões, diz BC
Economia Há 4 horas

Rendimento dos mais ricos é 13,8 vezes maior que o dos mais pobres

Mais vulneráveis tiveram renda mensal de R$ 663 em 2025, mostra IBGE
Economia Há 4 horas

Em 2025, cerca de 18 milhões de família receberam auxílio do governo

Número representa 22,7% dos mais de 79 milhões de domicílios do país
Economia Há 4 horas

Faturamento da indústria tem recuperação e sobe 3,8% em março

Setor reage, mas ainda sente juros altos e demanda fraca

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
15° Sensação
3.51 km/h Vento
55% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Energia Interrompida Há 4 minutos

Falta de energia tira Rádio Província do ar em Tenente Portela
Tecnologia Há 12 minutos

Advogada especialista alerta médicos para riscos na atuação
Senado Federal Há 12 minutos

Girão pede suspeição de Nunes Marques em ação sobre CPI do Banco Master
Economia Há 12 minutos

Morre o economista Chico Lopes, ex-Banco Central e criador do Copom
Senado Federal Há 12 minutos

No Maio Laranja, Senado analisa projetos sobre crimes sexuais contra menores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,90 -0,62%
Euro
R$ 5,77 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,713,96 +0,23%
Ibovespa
184,597,30 pts 0.75%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias