Comissão debate papel das ligas municipais na valorização do futebol amador; participe

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados debate, nesta quarta-feira (13), o papel das ligas municipais na valorização do futebol amador.

A audiência pública será realizada às 14 horas, no plenário 4 e atende a pedido do deputado Airton Faleiro (PT-PA).

Segundo o parlamentar, o futebol amador ajuda a combater a violência, promove inclusão social e melhora a qualidade de vida da população. O deputado acrescenta que a prática esportiva ajuda a revelar novos talentos e pode criar oportunidades de ascensão social.

Além disso, o setor movimenta a economia local por meio da compra de materiais esportivos e da geração de renda para vendedores ambulantes, fornecedores e malharias. “O futebol amador brasileiro movimenta a economia com uma média de R$ 5 bilhões ao ano”, afirma o deputado.

Segundo Airton Faleiro, a falta de políticas públicas específicas dificulta investimentos e ações de incentivo de estados, municípios e União.