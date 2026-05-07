Sexta, 08 de Maio de 2026
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
9
°C
16
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Habitação
Saúde
Jornal Província
Direitos Humanos
Câmara
Câmara
Agricultura
Justiça
Educação
Câmara
Câmara
Segurança Pública
Esporte e lazer
Senado Federal
Justiça
Publicidade
Edição 1525 - 08 de Maio de 2026
Confira a edição dessa semana
Por:
Marcelino Antunes
Fonte:
Jornal Província
07/05/2026 às 23h12
Atualizada em 07/05/2026 às 23h21
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 1 semana
Edição 1524 - 01 de Maio de 2026
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 semanas
Edição 1523 - 24 de Abril de 2026
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1522 - 17 de Abril de 2026
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1521 - 07 de Abril de 2026
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1520 - 27 de Março de 2026
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín.
9°
Máx.
16°
16°
Sensação
3.36
km/h
Vento
96%
Umidade
100%
(14.67mm)
Chance chuva
07h04
Nascer do sol
17h58
Pôr do sol
Sábado
11°
5°
Domingo
12°
2°
Segunda
16°
2°
Terça
20°
3°
Quarta
20°
6°
Últimas notícias
Habitação
Há 42 minutos
Governo do Estado apresenta métodos construtivos inovadores para habitação de interesse social na Gramado Summit
Esportes
Há 42 minutos
Jogo do Flamengo na Libertadores é cancelado por atos de vandalismo
Economia
Há 1 hora
Bolsa cai mais de 2% e atinge menor nível desde o fim de março
Saúde
Há 1 hora
Estado discute novos investimentos e ampliação dos serviços de saúde no Planalto Sul
Economia
Há 1 hora
Com tarifas, exportações para Estados Unidos caem 11,3% em abril
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,93
+0,05%
Euro
R$ 5,78
+0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00
+0,00%
Bitcoin
R$ 415,811,03
-0,42%
Ibovespa
183,218,27 pts
-2.38%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2026
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados