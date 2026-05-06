Mdic define regras para crédito de R$ 21,2 bi do Move Brasil

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) detalhou as regras para acesso aos R$ 21,2 bilhões em crédito do programa Move Brasil , voltado à renovação da frota de caminhões, ônibus e implementos rodoviários no país.
A pasta publicou no Diário Oficial da União (DOU) a portaria com as normas que estabelecem quem pode contratar o financiamento e quais veículos são elegíveis.
A medida busca facilitar a compra de veículos com juros mais baixos que os praticados no mercado , ao mesmo tempo em que impõe critérios ambientais e de produção nacional.
O crédito está disponível para:
No caso de caminhões seminovos, a compra é restrita a autônomos vinculados a cooperativas, e os veículos devem ter sido fabricados a partir de 2012.
Podem ser financiados:
Para serem aceitos no programa, os veículos precisam cumprir duas exigências principais:
Esses critérios seguem as diretrizes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar os recursos.
Uma das formas de conseguir condições ainda melhores no financiamento é entregar um veículo antigo como parte do processo.
Para isso, o veículo usado precisa:
As condições financeiras das linhas de crédito do programa, como juros, prazos e carência, foram regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na terça-feira (5).
Os prazos variam conforme o perfil:
Com a nova regulamentação, o governo pretende:
A ampliação do programa foi autorizada por medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais que dobrou os recursos disponíveis, que antes eram de R$ 10 bilhões.
A expectativa é que as novas regras acelerem a adesão ao programa e ampliem os investimentos no setor de transporte.