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Requisite amplia acesso à antecipação de RPVs e precatórios

Plataforma atua em todo o Brasil com análise online, suporte jurídico e pagamento em até 24 horas úteis após assinatura em casos aptos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/05/2026 às 19h20
Requisite amplia acesso à antecipação de RPVs e precatórios
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A Requisite, plataforma digital especializada na antecipação de RPVs federais e precatórios federais, amplia sua atuação no Brasil em um cenário de maior busca por liquidez entre beneficiários que têm valores reconhecidos pela Justiça. A empresa atua com operação 100% online, suporte jurídico e pagamento em até 24 horas úteis após a assinatura do contrato em casos aptos.

O tema ganha relevância diante do volume de créditos judiciais federais a serem pagos no país. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, os precatórios inscritos para 2026 somam R$ 69,7 bilhões. O levantamento também aponta que os precatórios de baixo valor, de até R$ 1 milhão, representam 97,6% do total de inscritos, com 160.341 registros.

A antecipação atende principalmente pessoas que têm valores a receber da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e preferem não esperar a liberação do tribunal para acessar esse recurso. A plataforma também alcança advogados com honorários vinculados a RPVs federais ou precatórios federais que desejam antecipar esse crédito com segurança.

Na prática, a operação permite transformar o crédito judicial federal em dinheiro na conta antes do pagamento oficial. Para quem precisa reorganizar o orçamento, quitar pendências ou atender despesas imediatas, a antecipação pode reduzir o impacto da espera e trazer mais previsibilidade sobre um valor já reconhecido judicialmente.

Nem todo processo, porém, está pronto para esse tipo de operação. Um dos principais requisitos é a existência de cálculos homologados, etapa em que o valor do crédito foi validado pela Justiça. Quando isso acontece, o caso reúne condições mais objetivas para análise. Se essa fase ainda não foi concluída, a oportunidade não está descartada, mas o processo pode ainda não estar apto para antecipação.

Cálculos homologados tornam a análise mais objetiva

É nessa etapa que se concentra a atuação da Requisite. Com o envio de nome completo, CPF e e-mail, a empresa localiza o processo, verifica se o crédito federal atende aos requisitos e apresenta uma proposta sob medida para avaliação. Toda a jornada é feita de forma digital, com contrato online e acompanhamento jurídico especializado.

"A antecipação de créditos judiciais federais exige análise técnica, segurança jurídica e clareza para que o beneficiário decida com confiança", afirma João Bastos, fundador da Requisite. Segundo a empresa, esse cuidado é necessário para avaliar o estágio do processo, confirmar a documentação e indicar se o crédito já pode seguir para negociação.

Com um ano e meio de atuação, a Requisite já movimentou milhões em antecipações de RPVs federais e precatórios federais, consolidando um histórico de operações concluídas com agilidade e segurança. Com atendimento em todo o Brasil, a empresa atua exclusivamente com créditos federais e investe em clareza, rapidez e segurança para ampliar o acesso a esse mercado.

Para quem espera o pagamento de um crédito judicial federal, a principal vantagem da antecipação é reduzir o impacto da demora. Embora o valor exista no processo, ele nem sempre está disponível quando o beneficiário mais precisa. Nesse contexto, a operação passa a ocupar espaço no planejamento de quem busca liquidez, autonomia e previsibilidade sobre um recurso reconhecido por direito.

Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram @requisiterpv e no site https://requisite.com.br/

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