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Fiocruz abre concurso literário para adolescentes de 13 a 16 anos

Alunos de todo o Brasil de escolas públicas e privadas podem concorrer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/05/2026 às 17h35

O 4° Concurso Portinho Livre de Literatura Infantojuvenil está com inscrições abertas até o dia 29 de maio. Podem participar estudantes de todo o Brasil de 13 a 16 anos, com textos em prosa, que podem ser crônicas, dissertações ou contos, com o tema “Quem cuida de quem cuida? Cuidado e desigualdades no Brasil”.

A condição é que os adolescentes estejam matriculados em escolas, públicas ou privadas. No ato de inscrição, devem indicar um professor de sua preferência para acompanhar o processo.

Os 30 melhores textos vão ser publicados em livro, pelo selo Portinho Livre, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os três primeiros colocados e os respectivos professores serão premiados com um vale presente no valor de R$ 1 mil.

Além disso, o primeiro colocado vai ser convidado a participar da abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), no Rio de Janeiro. Caso more em outra cidade ou estado, o estudante e o professor terão as despesas pagas para a viagem.

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Inscrição e premiação

As inscrições devem ser feitas pelo portal do concurso até as 17h, no horário de Brasília, do dia 29 de maio. Os resultados serão divulgados no dia 17 de agosto.

O primeiro lugar receberá R$ 1 mil, terá o texto publicado em livro do selo Portinho Livre (Fiocruz) e participará da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no campus Manguinhos com direito a um acompanhante.

O professor indicado por este estudante receberá também R$ 1 mil e será creditado no texto do aluno selecionado.

Os segundo e terceiro lugares receberão R$ 1 mil e também terão o texto publicado. Os respectivos professores também receberão R$ 1 mil e serão creditados na publicação.

Os demais participantes, que ficarem do quarto ao 30º lugar, terão os textos publicados e os professores serão creditados no livro.

Concurso Portinho Livre de Literatura Infantojuvenil

O concurso integra o projeto Sistema Único de Saúde (SUS) nas Escolas, que busca incentivar, nas escolas brasileiras, o debate sobre saúde.

É uma iniciativa do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict), da Fiocruz. O Concurso tem incentivo da Fundação de Apoio à Fiocruz, a Fiotec.

O tema desta edição buscar chamar atenção para o cuidado, que é política pública no Brasil desde 2024.

Segundo a organização do concurso, reconhecer o cuidado como trabalho essencial para a vida, a economia e a sociedade, como preconiza a Política Nacional de Cuidado, depende de fato de um entendimento de toda a sociedade sobre o que é o trabalho de cuidado, por quem ele é feito, como ele se estrutura.

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