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Prêmio para projetos no serviço público tem inscrições até 1º de junho

Iniciativa reconhece ações que beneficiam a população

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/05/2026 às 14h05
Prêmio para projetos no serviço público tem inscrições até 1º de junho
© Joédson Alves/Agência Brasil

Vai até 1º de junho o prazo para servidores públicos de todo o país para se inscreverem na 8ª edição do Prêmio Espírito Público .

A iniciativa reconhece projetos com impacto na melhoria dos serviços ofertados à população. A inscrição deve ser feita com projetos já implementados.

Podem participar profissionais que atuam em instituições da administração pública direta ou indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, além de órgãos da União, estados ou municípios.

É preciso ter pelo menos cinco anos de experiência no serviço público.

As propostas podem ser individuais ou em grupo e precisam se enquadrar em uma das sete categorias:

  • desenvolvimento social;
  • educação;
  • gestão de pessoas;
  • gestão e transformação digital;
  • meio ambiente e emergência climática;
  • segurança;
  • saúde.

De acordo com o edital , os projetos vencedores recebem R$ 12 mil.

Visibilidade

Organizado pela República.org , o prêmio busca dar visibilidade ao trabalho de servidores que, na prática, contribuem para melhorar o funcionamento do Estado e a qualidade dos serviços prestados.

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