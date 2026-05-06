Prêmio para projetos no serviço público tem inscrições até 1º de junho

Vai até 1º de junho o prazo para servidores públicos de todo o país para se inscreverem na 8ª edição do Prêmio Espírito Público .

A iniciativa reconhece projetos com impacto na melhoria dos serviços ofertados à população. A inscrição deve ser feita com projetos já implementados.

Podem participar profissionais que atuam em instituições da administração pública direta ou indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, além de órgãos da União, estados ou municípios.

É preciso ter pelo menos cinco anos de experiência no serviço público.

As propostas podem ser individuais ou em grupo e precisam se enquadrar em uma das sete categorias:

desenvolvimento social;

educação;

gestão de pessoas;

gestão e transformação digital;

meio ambiente e emergência climática;

segurança;

saúde.

De acordo com o edital , os projetos vencedores recebem R$ 12 mil.

Visibilidade

Organizado pela República.org , o prêmio busca dar visibilidade ao trabalho de servidores que, na prática, contribuem para melhorar o funcionamento do Estado e a qualidade dos serviços prestados.