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Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 36 milhões

Números sorteados são: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/05/2026 às 00h15

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.004 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59

32 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 39.390,35 cada

2.740 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 758,29 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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