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Gabriel Souza assina ordem de início de obras de pavimentação dos acessos a Entre Rios do Sul e a São Pedro das Missões

O vice-governador Gabriel Souza assinou, na terça-feira (5/5), as ordens de início das obras de pavimentação dos acessos aos municípios de Entre Ri...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/05/2026 às 15h58
Gabriel Souza assina ordem de início de obras de pavimentação dos acessos a Entre Rios do Sul e a São Pedro das Missões
Obras integram ações do governo do Estado voltadas à qualificação da malha viária, com foco na integração regional -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza assinou, na terça-feira (5/5), as ordens de início das obras de pavimentação dos acessos aos municípios de Entre Rios do Sul, na região Norte, e de São Pedro das Missões, no Noroeste. As intervenções integram o conjunto de ações do governo do Estado voltadas à qualificação da malha viária, com foco na melhoria da mobilidade e no fortalecimento da integração regional.

Em Entre Rios do Sul, o projeto prevê a pavimentação de 18,37 quilômetros da ERS-483, com investimento de R$ 62,17 milhões. Já em São Pedro das Missões, serão contemplados 6,17 quilômetros no acesso à BR-386, com aporte de R$ 24,18 milhões. As obras devem facilitar o deslocamento da população, ampliar a segurança viária e favorecer o escoamento da produção agrícola.

O vice-governador destacou o compromisso do Estado com obras que impactam diretamente a vida das pessoas, garantindo mais segurança e melhores condições de deslocamento. “O Estado está fazendo investimentos consistentes que chegam na ponta e melhoram a vida das pessoas. É isso que nos permite estar aqui hoje, dando início a mais dois acessos asfálticos fundamentais para o transporte e para o desenvolvimento das regiões. Não estamos falando apenas de valores ou de obra em si, mas de dignidade, de qualidade de vida e de oportunidades para quem vive nesses municípios”, afirmou Gabriel.

Ele também ressaltou a mudança na realidade do Rio Grande do Sul e o avanço das obras de pavimentação em diferentes regiões. “Tínhamos 62 municípios sem acesso asfáltico. Hoje, já concluímos 31 acessos, temos 22 em obras, estamos iniciando mais dois e outros sete devem avançar para licitação ou ordem de início nas próximas semanas. É um trabalho consistente que vai permitir zerar esse passivo histórico no Rio Grande do Sul”, completou.

Gabriel Souza destacou os investimentos constantes para reduzir o passivo histórico de localidades sem acesso asfáltico -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Gabriel Souza destacou os investimentos constantes para reduzir o passivo histórico de localidades sem acesso asfáltico -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, ressaltou o impacto direto das intervenções no cotidiano da população e na economia regional. “A pavimentação dos acessos representa um avanço significativo para municípios que ainda enfrentam limitações de infraestrutura. Estamos garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança e maior competitividade para as regiões atendidas”, declarou.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) será responsável pelo acompanhamento das obras ao longo de todas as etapas. “O Daer realizará o acompanhamento técnico dos serviços, garantindo a conformidade com os projetos e o atendimento aos padrões estabelecidos”, destacou o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

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