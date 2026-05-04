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Em meio à guerra no Irã, Brasil bate recorde de produção de petróleo

País produziu 5,531 milhões de barris de óleo e gás por dia em março

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/05/2026 às 18h00
Em meio à guerra no Irã, Brasil bate recorde de produção de petróleo
© Agência Brasil

Em um cenário em que a oferta global de petróleo enfrenta desafios causados pela guerra no Irã , o Brasil atingiu, em março, recorde na produção de petróleo e gás.

Em março, que coincidiu com o primeiro mês da guerra desencadeada por ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, o Brasil produziu 5,531 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). O recorde anterior pertencia a fevereiro, com 5,304 milhões de boe/d.

Boe é uma unidade de medida que padroniza o volume de gás natural e petróleo, convertendo o gás para o valor energético equivalente a um barril de petróleo bruto. Dessa forma, é possível somar a produção.

Os dados sobre produção foram divulgados nesta segunda-feira (4) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador do setor, vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

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Produção separada

Ao longo de março, foram extraídos 4,247 milhões barris por dia, o que representa acréscimo de 4,6% na comparação com fevereiro e de 17,3% ante março de 2025.

Já a produção de gás natural foi de 204,11 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), expansão de 3,3% em relação ao mês anterior e de 23,3% ante março do ano passado.

O boletim mensal da ANP revela que a produção de óleo cru e gás no pré-sal somou 4,421 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O volume também é recorde, subindo 3,6% ante fevereiro e 19% na comparação com o mesmo mês de 2025.

O pré-sal, poços produtivos a cerca de 2 mil metros de profundidade da lâmina d'água, representa 79,9% da produção brasileira.

O campo de Búzios, na Bacia de Santos, litoral do Sudeste do país, é o campeão de produção de petróleo, com 886,43 mil barris por dia. O campo com maior produção de gás natural é o Mero, também no pré-sal de Santos, com 42,06 milhões de m³/d.

Os campos operados pela Petrobras, seja sozinha ou em consórcio, produziram 88,23% de tudo o que foi extraído no mês passado no país.

A plataforma da Petrobras Almirante Tamandaré, em Búzios, foi a estrutura que mais ajudou na extração, com 186 mil barris de petróleo por dia.

Reforço em maio

Para o mês de maio, o Brasil conta com reforço na produção de óleo cru e gás natural. Na última sexta-feira (1º) a Petrobras informou que iniciou a produção da plataforma P-79, ancorada em Búzios.

O começo da produção foi antecipado em três meses . A estrutura tem capacidade para produzir 180 mil barris de óleo e de compressão de gás de 7,2 milhões de metros cúbicos (m³) diários.

Choque do petróleo

Após o início da guerra no Oriente Médio, a Petrobras tem buscado aumentar a produção de óleo e gás no país, de forma a diminuir a dependência do mercado externo.

Por causa do conflito, o transporte de óleo sofreu interrupções no Estreito de Ormuz, passagem marítima no sul do Irã que liga os golfos Pérsico e de Omã. Por lá passavam, antes da guerra, cerca de 20% da produção mundial de petróleo. O bloqueio de Ormuz tem sido uma das retaliações exercidas pelo Irã.

Com menos óleo circulando pela cadeia de logística, o preço do barril e dos derivados vivenciou uma escalada nós últimos dois meses. No período, o barril do Brent (referência internacional) saltou de aproximadamente US$ 70 para US$ 114.

Como o petróleo é uma commoditie – mercadoria negociada em preços internacionais ─, a escassez representa aumento de preço até em países produtores, como é o caso do Brasil.

O governo brasileiro tem tomado iniciativas para conter a escalada dos derivados de petróleo. Entre as ações estão a isenção de cobrança de impostos e subsídio a produtores e importadores.

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