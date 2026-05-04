Dia da Família: Hemosc convida a população a doar sangue em conjunto

Foto: Divulgação/Hemosc

Para marcar o Dia da Família, celebrado em 15 de maio, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) convida famílias a se unirem à corrente da solidariedade, junto com seus parentes, realizando a doação de sangue ao longo de todo o mês. O serviço da Secretaria de Estado da Saúde (SES) é responsável por 98% do sangue coletado e distribuído em Santa Catarina.

A ação ocorre nos sete hemocentros, localizados em Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Joaçaba, Lages, Blumenau e Joinville, e nas duas Unidades de Coleta, em Tubarão e Jaraguá do Sul. O objetivo é mobilizar familiares e amigos, mesmo que estejam distantes, a realizarem esse gesto que salva vidas, incentivando a doação voluntária e contribuindo para que mais famílias tenham a oportunidade de continuar contando suas histórias.

Segundo a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, muitos dos doadores são estimulados por familiares. “É comum vermos famílias que transformam a doação em um compromisso com o próximo. Neste mês, queremos incentivar que mais pessoas venham doar com seus familiares e convidem outros parentes a também se tornarem doadores”, destaca a diretora.

Família que doa junto permanece unida

Um dos exemplos é o de Evandro da Silva Santana, morador de Araranguá, que realizou sua primeira doação de sangue em 2015 e, no ano seguinte, se cadastrou como doador de medula óssea. Desde então, passou a incentivar familiares – esposa, filho e nora –, que também se tornaram doadores.

Em 2024, Evandro foi chamado para doar medula a uma pessoa fora do país. “Espero que essa pessoa esteja bem, junto com a sua família. Porque o que mais importa nesse momento, das pessoas que precisam do sangue, da plaqueta e da medula, é estar junto da família e estar junto dos seus”, afirma.

Outra história é a da família da fisioterapeuta Isadora da Silva Costa, que reside em Chapecó. Seu pai realizou a primeira doação durante uma campanha e, então, passou a incentivar a esposa e a filha a doarem juntos. “É um momento especial em família, em que podemos estar juntos fazendo uma boa ação”, conta Isadora.

Mais informações sobre horários de funcionamento, endereços e requisitos para doação estão disponíveis no site www.hemosc.org.br .

Texto: Comunicação HEMOSC

Mais informações:

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