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Inscrições para formação de professores de matemática vão até o dia 15

Atividade é voltada a docentes do 5º ou 6º ano do ensino fundamental

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/05/2026 às 15h00
Inscrições para formação de professores de matemática vão até o dia 15
© Bruno Peres/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC), com o apoio da Universidade Federal do Ceará (UFC), recebe até o dia 15 de maio inscrições para o curso de aperfeiçoamento Conhecimentos Profissionais para o Ensino de Matemática na Educação Básica .

A atividade é voltada a professores efetivos ou temporários do 5º ou 6º ano do ensino fundamental ou que exerçam a função de formadores pedagógicos.

Para participar, os professores devem pertencer a escolas devidamente registradas no MEC e vinculadas a entes que tenham aderido formalmente ao Compromisso Nacional Toda Matemática.

As inscrições podem ser feitas no formulário disponível no site do MEC .

São ofertadas 100 vagas para cada unidade da federação participante. Metade será destinada a professores do 5º ano do ensino fundamental e o restante aos do 6º ano.

O curso soma 180 horas de carga horária, estruturado pelo Instituto UFC Virtual (IUVI) e pelo Centro de Excelência em Políticas Educacionais (CEnPE) na modalidade a distância. A grade mescla encontros obrigatórios por vídeo com atividades no ambiente virtual.

Também estão programados até dois encontros presenciais em locais a serem definidos pela coordenação do curso. Nesse caso, o MEC, em parceria com a UFC, cobrirá os gastos dos participantes. A ida dependerá somente da autorização dos dirigentes municipais ou secretários estaduais.

Receberão o certificado os participantes que cumprirem frequência mínima de 75% nas nas tarefas síncronas, ou seja, atividades feitas com os colegas, ao mesmo tempo.

As informações sobre o processo seletivo e o curso estão disponíveis no edital, na página da UFC .

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