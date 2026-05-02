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Prêmio destina R$ 3,6 milhões a startups lideradas por mulheres

Serão selecionadas dez empresas vencedoras de cada região do país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/05/2026 às 18h20

O Prêmio Mulheres Inovadoras está com inscrições abertas e destinará R$ 3,6 milhões a 50 startups lideradas por mulheres. Serão selecionadas dez empresas vencedoras de cada região do país.

As inscrições podem ser feitas até dia 4 de maio, no site da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) .

As empresas selecionadas irão participar de uma aceleração com uma equipe de mentores e palestrantes das iniciativas pública e privada. Ao final, todas se apresentarão para uma Banca de Avaliação Regional.

Aquelas que cumprirem o processo de forma satisfatória receberão um prêmio de R$ 60 mil para usar no negócio. Duas de cada região do país serão escolhidas pela Banca para receber um prêmio no valor de R$ 120 mil.

Processo seletivo

Podem se inscrever startups brasileiras de todos os setores econômicos e que atendam aos seguintes critérios:

  • Sede no Brasil e formalização há pelo menos três meses;
  • Estrutura societária como LTDA, S/A, sociedade simples ou SLU;
  • Receita operacional bruta de até R$ 4,8 milhões em 2025;
  • Presença de, pelo menos, uma mulher sócia, com função executiva ou gerencial e participação relevante na empresa. O edital também contempla a participação de mulheres trans;
  • Desenvolvimento de tecnologia ou modelo inovador próprio.

De acordo com o edital, a seleção irá priorizar projetos alinhados a tecnologias estratégicas como: inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas (IoT), big data e computação em nuvem, blockchain, 5G e conectividade avançada.

Mulheres Inovadoras

O Programa Mulheres Inovadoras é uma iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para estimular startups lideradas por mulheres por meio da capacitação e do reconhecimento de empreendimentos.

O Prêmio Mulheres Inovadoras, que faz parte do programa, está na sétima edição.

Desde a criação, em 2020, o programa já acelerou 193 startups lideradas por mulheres e distribuiu R$ 10 milhões em prêmios. Em 2025, alcançou o recorde histórico de 657 inscrições.

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