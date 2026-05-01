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Israel: Brasil e 11 países condenam ataque à flotilha humanitária

Quatro Integrantes da delegação brasileira estão entre os sequestrados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/05/2026 às 12h45

Brasil, Turquia, Bangladesh, Colômbia, Jordânia, Líbia, Malásia, Maldivas, Mauritânia, Paquistão, África do Sul e Espanha condenaram o ataque à flotilha Global Sumud feito por militares israelenses.

Quatro Integrantes da delegação brasileira, participantes da missão humanitária não violenta, estão entre os sequestrados em águas internacionais nas proximidades da Ilha de Creta, enquanto navegavam em direção à Faixa de Gaza. Brasileiros estavam em flotilha interceptada por militares israelenses.

Na declaração conjunta divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro, os países condenam, "nos termos mais enérgicos", o ataque israelense à iniciativa humanitária civil pacífica destinada a chamar a atenção da comunidade internacional para a catástrofe humanitária em Gaza.

"Os ataques israelenses contra as embarcações e a detenção ilegal de ativistas humanitários em águas internacionais constituem flagrantes violações do direito internacional e do direito internacional humanitário", afirmam os chanceleres.

No comunicado, os ministros pedem a libertação imediata dos ativistas e também "conclamam a comunidade internacional a cumprir suas obrigações morais e jurídicas de respeitar o direito internacional, proteger civis e assegurar a responsabilização por essas violações".

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