Sexta, 01 de Maio de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Escola adota escala de trabalho 4x3 e aumenta faturamento em 35%

Proprietária da Coffe Lab conta que rotatividade de funcionários caiu

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/05/2026 às 12h12
Escola adota escala de trabalho 4x3 e aumenta faturamento em 35%
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Enquanto a sociedade brasileira e o Congresso Nacional discutem o fim da escala de seis dias de trabalho para um dia de folga (6x1) na legislação do país, uma escola de baristas e gestão de cafeterias da capital paulista mudou sua escala para quatro dias de trabalho e três de descanso (4x3) e viu seu faturamento crescer 35% em um ano.

A Coffe Lab, empresa fundada em 2004, que conta atualmente com duas unidades e mais de 30 funcionários, apostou na produtividade em vez de pesar no número de horas trabalhadas pelos funcionários.

De acordo com a empresária e fundadora da Coffe Lab, a torrefadora Isabela Raposeiras, a experiência de redução de jornada, iniciada em 2025 na escola, demonstra que o descanso dos funcionários resulta em maior concentração no trabalho e em aumento da produtividade e faturamento.

“A produtividade aumentou barbaramente. Porque, no ano passado, em 2025, a gente trabalhou com o mesmo cardápio e preço durante o ano inteiro. A gente ficou 17 dias fechados em função de uma obra e não aumentou o número de lugares. Continuamos com as duas lojas e o mesmo número de lugares. E o nosso faturamento em 2025 subiu 35% em um ano em que o setor de alimentação caiu 22%”, disse.

A escola trabalhava em sistema 5x2 e 44 horas de trabalho semanais. Em julho do ano passado, em acordo com os funcionários, adotou a escala 4x3 e 40 horas semanais de trabalho. São três folgas semanais, sendo duas em dias consecutivos.

“A galera [os funcionários da empresa] está mais descansada. Nesse ramo de comércio, de alimentação, principalmente hotelaria, a concentração, a atenção, é muito importante para a gente vender mais. Então, a galera descansada, feliz com vida para além do trabalho, rende muito mais, atende melhor”, destacou.

Rotatividade de funcionários

Além do aumento da produtividade, a empresária viu diminuir a rotatividade dos funcionários e reduziu os custos trabalhistas.

“A gente está com turnover [taxa de rotatividade] ridículo de 8% só. Você não gasta mais com rescisão – que é uma coisa caríssima – por mais que o funcionário peça demissão, a rescisão e os encargos rescisórios são altos”, disse.

Segundo ela, com trabalhadores mais cansados, a desmotivação é maior, as demissões aumentam e a contratação de empregados temporários cresce também.

“Aqui a gente não tem que contratar frila [do inglês freelancer , trabalhador pontual, sem vínculo empregatício]. No Coffee Lab, a gente não contrata frila quase nunca, porque as pessoas não faltam mais, não tem mais atestado. Isso diminui muito o custo e aumenta a capacidade de venda, porque todo mundo que trabalha lá conhece bem a empresa, não tem ninguém muito novo”.

Descanso e lazer

Tábata Lima de Oliveira, de 35 anos, funcionária da Coffee Lab, conta que antes de entrar na empresa, trabalhava na escala 6x1, e que utilizava a única folga semanal principalmente para descansar.

“Praticamente, eu dormia o meu dia [de folga] inteiro. Não conseguia sair, raramente saía, raramente tinha disposição para estudar. Tempo com a família? Muito pouco, inclusive, hoje em dia me considero uma pessoa super distante da minha família por isso. O tempo que eu tinha era só para descansar, dormir e fazer os afazeres de casa”, destacou.

De acordo com ela, os maiores problemas causados pela escala 6x1 eram principalmente de ordem da saúde mental.

“Eu já tive [síndrome de] Burnout em um trabalho anterior. Além de tudo, eu não dormia, tinha que ir trabalhar e tomava muita medicação, sentia muito sono durante o trabalho, e tinha muitas crises de pânico”.

Já na escala 4x3, a funcionária viu possibilidade de se cuidar, de ter lazer, e até viajar: "É menos tempo no transporte, menos dias no transporte público. Mais tempo de descanso, de cuidar de mim mesma, cuidar da minha cabeça, de ter lazer e de cuidar da minha própria casa”.

“Agora consigo me dedicar à minha saúde, aos meus estudos, aos amigos próximos e até fazer viagens quando a gente tem as três folguinhas seguidas”, acrescentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Letycia Bond/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Fim da escala 6x1: mais tempo para descanso e família é prioridade

Trabalhadores contam como usarão dia a mais de folga

 © Lula Marques/Agência Brasil.
Economia Há 4 horas

Com fim da escala 6x1, mulher tem mais acesso a trabalho, diz ministra

Márcia Lopes sustenta que mudança é “exigência do nosso tempo”
Economia Há 5 horas

Acordo Mercosul- UE entra em vigor nesta sexta após 26 anos

Mais de 80% das exportações a Europa têm tarifa zerada imediatamente

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás

Número é 16,1% superior ao primeiro trimestre do ano passado

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 16 horas

Receita lança painel com dados de todas as empresas do país

Sistema permite comparar lucro, receita e endividamento

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
29° Sensação
4.08 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Sábado
22° 14°
Domingo
23°
Segunda
20° 14°
Terça
30° 16°
Quarta
25° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 32 minutos

Israel: Brasil e 11 países condenam ataque à flotilha humanitária
Economia Há 1 hora

Escola adota escala de trabalho 4x3 e aumenta faturamento em 35%
Política Há 2 horas

Bolsonaro é internado para cirurgia no ombro em Brasília
Receita Estadual Há 2 horas

Receita 2030+ completa três anos com avanços para simplificação e modernização tributária
Fazenda Há 2 horas

Governo do Estado atua para combater fraudes fiscais quase em tempo real

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 -0,60%
Euro
R$ 5,81 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 410,330,30 +2,99%
Ibovespa
187,317,64 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 3002 (30/04/26)
04
27
51
52
54
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7014 (30/04/26)
11
16
23
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3674 (30/04/26)
02
06
07
08
09
10
15
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias