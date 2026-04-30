Pafil Empreendimentos está no Ranking INTEC 2026

A Pafil Empreendimentos está entre as 100 maiores construtoras do Brasil, de acordo com o Ranking INTEC 2026, um dos principais levantamentos do setor da construção civil no país. A empresa integra a lista de forma consecutiva desde 2019, consolidando sua presença entre as companhias com maior volume de obras em execução no território nacional.

O Ranking INTEC avalia construtoras a partir de critérios técnicos, como a metragem construída e o volume de projetos em andamento, reunindo empresas que atuam em diferentes segmentos da construção civil, entre eles habitação, infraestrutura e empreendimentos corporativos. O levantamento é considerado uma referência para o mercado ao mensurar a capacidade operacional e o desempenho das construtoras em todo o país.

Com 25 anos de história, a empresa construiu uma trajetória marcada pela expansão de suas operações e pela entrega de empreendimentos em diferentes regiões do Brasil. Ao longo desse período, tem investido em inovação, gestão de obras e qualidade construtiva, fatores que contribuem para a manutenção de sua presença no ranking nacional.

Para Julio Souza, CEO da empresa, a permanência na lista reforça a consistência do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. "Estar entre as 100 maiores construtoras do país pelo Ranking INTEC, especialmente de forma consecutiva desde 2019, representa um reconhecimento importante da nossa atuação no setor e da capacidade de manter um volume relevante de obras em execução", afirma.

Segundo o executivo, a presença contínua no ranking também acompanha o crescimento da companhia e sua consolidação no mercado da construção civil. O resultado posiciona a Pafil ao lado de outras empresas que desempenham papel relevante no desenvolvimento do setor e na execução de projetos que contribuem para a expansão urbana e habitacional em diferentes regiões do país.

Sobre a Pafil Empreendimentos

Com forte presença no mercado imobiliário no interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais, a Pafil atua em todas as etapas do desenvolvimento imobiliário, desde a concepção até a entrega de empreendimentos residenciais e comerciais. Reconhecida pela qualidade construtiva e pelo planejamento urbano de seus projetos, a empresa tem como foco gerar valor para as cidades e para as pessoas. Para conhecer o portfólio completo e obter mais informações, basta acessar o site oficial.