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Instituto Estadual do Livro abre inscrições para o Prêmio Minuano de Literatura 2026

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Minuano de Literatura 2026 . Promovido pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadua...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/04/2026 às 19h55
Instituto Estadual do Livro abre inscrições para o Prêmio Minuano de Literatura 2026
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Estão abertas as inscrições para o Prêmio Minuano de Literatura 2026 . Promovido pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), desde 2018, a distinção tem como objetivo valorizar e promover a literatura gaúcha, reconhecendo autores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser realizadas até 26 de junho e a cerimônia de premiação integra a programação da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, entre 30 de outubro e 15 de novembro.

Para esta edição, o IEL destina R$ 30 mil para os vencedores, distribuídos entre seis categorias: Infantil, Juvenil, Não Ficção, Narrativa Curta, Narrativa Longa e Poesia. Cada obra vencedora recebe troféu e prêmio em dinheiro no valor de R$ 5 mil. A partir deste ano, o concurso deixa de contar com a categoria Livro do Ano, mantendo o foco nas premiações por gênero literário.

Podem concorrer obras publicadas em primeira edição no ano de 2025. Para efetivar a inscrição, os autores devem preencher o formulário eletrônico e encaminhar quatro exemplares físicos das obras inscritas. A avaliação será realizada por comissões julgadoras compostas por três integrantes, escolhidos entre professores, escritores e outros profissionais com atuação reconhecida na área literária. A divulgação dos livros finalistas está prevista para 14 de outubro.

De acordo com o regulamento do concurso, disponível no site do IEL , uma das novidades desta edição é que os livros vencedores serão anunciados alguns dias antes da cerimônia de entrega dos troféus. A data provável para a divulgação dos resultados é 28 de outubro.

Cronograma preliminar do Prêmio Minuano de Literatura 2026

  • Período de inscrições: 30 de abril a 26 de junho
  • Divulgação das inscrições homologadas: 6 de julho
  • Divulgação dos livros finalistas: 14 de outubro
  • Divulgação dos livros vencedores: 28 de outubro
  • Cerimônia de premiação: durante a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, em data a ser anunciada

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] .

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

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