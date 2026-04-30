Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras volta a produzir ureia em fábrica de fertilizante no Paraná

Nova produção reduz dependência externa do país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/04/2026 às 18h10

A Petrobras voltou a produzir ureia – um dos tipos de fertilizantes mais utilizados no mundo – na fábrica da companhia Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa), em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A unidade chegou a ficar seis anos sem produzir o insumo agrícola.

A volta da produção, iniciada nesta quinta-feira (30), é vista como uma forma de o Brasil diminuir a importação de fertilizantes, dependendo menos do mercado externo, que enfrentou restrição de oferta e aumento de preços com a guerra na Ucrânia, iniciada em 2022.

O Brasil é um dos principais consumidores de fertilizantes do mundo e importa cerca de 80% do volume que utiliza. Com amplo uso na agricultura, os fertilizantes são substâncias que levam nutrientes às plantas e favorecem o crescimento e, por consequência, na ampliação da produção de alimentos.

O diretor industrial e presidente interino da Ansa, Marcelo dos Santos Faria, aponta que a produção de fertilizante é uma “operação estratégica”.

“A Ansa volta a produzir ureia em um momento em que ampliar a capacidade interna desse insumo é cada vez mais relevante para o Brasil”, diz.

Hibernada em 2020

A Ansa é uma subsidiária da Petrobras e estava hibernada, isto é, parada, desde 2020. À época, a justificativa para interrupção das atividades foi a de que a unidade operava com prejuízo.

A decisão de reativar a fábrica de Araucária foi anunciada em 2024. Na primeira entrevista após assumir o cargo, em maio de 2024, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, manifestou o interesse da estatal em investir na produção doméstica do insumo agrícola.

Para voltar a produzir fertilizantes em Araucária, a Petrobras investiu R$ 870 milhões. A fábrica passou por um ciclo de preparação, com manutenções, inspeções técnicas, testes operacionais e recomposição de equipes.

Vizinha de refinaria

A ureia é o terceiro produto a ser obtido pela fábrica reativada. A Ansa já produzia outro tipo de fertilizante, a amônia, além de Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), utilizado no controle de emissões de veículos a diesel.

A unidade tem capacidade de produção de 720 mil toneladas/ano de ureia, o que corresponde a cerca de 8% do mercado nacional; 475 mil toneladas/ano de amônia e 450 mil m³/ano de Arla 32.

A Araucária Nitrogenados fica ao lado da Refinaria Presidente Getulio Vargas (Repar), também da Petrobras. O gás natural é uma das matérias-primas para fabricação de ureia.

Foco em fertilizantes

A retomada da Ansa faz parte de uma ação mais ampla da Petrobras no mercado de fertilizantes no país.

Em maio do ano passado, a estatal assinou acordo para reassumir a posse e a produção de duas fábricas de fertilizantes (Fafen), em Camaçari, na Bahia, e em Laranjeiras, em Sergipe, paradas desde 2023.

As duas unidades tinham sido arrendadas à empresa privada Proquigel em 2019, mas foram hibernadas em 2023 por causa de dificuldades financeiras.

A unidade da Bahia voltou a produzir em janeiro de 2026; a de Sergipe, em dezembro de 2025.

Com a produção em Sergipe, Bahia e Paraná, a participação da Petrobras no mercado interno de ureia deve alcançar aproximadamente 20%, segundo estimativa da companhia.

Ampliação de produção

Além disso, a Petrobras segue com a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, que deve iniciar operação comercial em 2029. Dessa forma, a participação da Petrobras no mercado nacional de ureia subirá para 35%.

O diretor de Processos Industriais da companhia, William França, reforça que o setor de fertilizantes é estratégico para a Petrobras.

“Com as Fafens e, agora, a Ansa em pleno funcionamento, reduzimos a dependência externa de ureia e fortalecemos a cadeia produtiva do agronegócio e da indústria nacional”.

A retomada da produção de ureia foi celebrada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa 14 sindicatos de trabalhadores da indústria de óleo e gás.

Trabalhadores

A fase mobilização para retomar a produção gerou mais de 2 mil empregos. Segundo a estatal, cerca de 700 pessoas trabalharão na operação regular da fábrica.

A coordenadora-geral da FUP, Cibele Vieira, afirmou, em nota, que “é com muita emoção que comemoramos o início da produção”.

Para ela, é o maior símbolo de que “a luta vale a pena”.

“Mesmo que no imediato não conseguimos impedir o fechamento da fábrica, a resistência possibilitou a retomada”, completou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás

Número é 16,1% superior ao primeiro trimestre do ano passado

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 2 horas

Receita lança painel com dados de todas as empresas do país

Sistema permite comparar lucro, receita e endividamento

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Multas a empresas que descumprirem reforma tributária começam em 2027

Segundo Fisco, 45% das notas fiscais estão fora das novas regras
Economia Há 3 horas

ANP regulamenta cálculo para importação do gás liquefeito de petróleo

Mudança ocorre após contribuições via consulta pública da agência

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

BC reforça segurança em transferências eletrônicas para exterior

Serviço eFX será restrito a instituições autorizadas pelo órgão

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
18° Sensação
1.72 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 48 minutos

Alander Lee Pulliam Jr Proprietário do A&A Sports Group Declara Candidatura Independente ao Senado dos EUA na Califórnia Desafiando o Sistema Bipartidário Corrupto
Entretenimento Há 1 hora

Ultrassom terapêutico avança no rejuvenescimento facial
Economia Há 1 hora

Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás
Tecnologia Há 2 horas

Uso de IA agiliza busca de informações nas empresas
Economia Há 2 horas

Receita lança painel com dados de todas as empresas do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,95 +0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,051,96 +0,24%
Ibovespa
187,317,64 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias