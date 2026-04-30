Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Congresso derruba veto de Lula e mantém PL da Dosimetria

Medida beneficia condenados por golpe de Estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/04/2026 às 17h35 Atualizada em 30/04/2026 às 19h22
Congresso derruba veto de Lula e mantém PL da Dosimetria
© Lula Marques/Agência Brasil.

O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira (30), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei (PL) da Dosimetria, que reduz a pena dos condenados por tentativa de golpe de Estado ligados ao 8 de janeiro de 2023. O projeto de lei segue para promulgação.

No Senado, foram 49 votos favoráveis à derrubada do veto e 24 contrários Eram necessários 41 senadores para derrubar o veto presidencial.

Na Câmara dos Deputados, 318 parlamentares votaram para beneficiar os golpistas , enquanto 144 deputados votaram contra e cinco se abstiveram. Eram necessários 257 votos para derrubar o veto.

Antes da votação, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), fatiou a votação , excluindo os trechos que beneficiariam criminosos comuns ao reduzir o tempo para progressão de pena, mudança prevista no texto aprovado em dezembro de 2025.

O PL 2.162 de 2023 foi incluído como pauta única na sessão de hoje, entrando na frente de mais de 50 vetos, parciais ou totais, que aguardam na fila para análise do Parlamento.

O líder do governo na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-SC), pediu questão de ordem contra a votação do PL por entender que outros vetos teriam preferência, mas o apelo foi rejeitado por Alcolumbre.

“Nós estamos votando o tema da democracia e, portanto, o futuro de novas aventuras golpistas se derrubar este veto, uma vez que está defendendo um grupo determinado, que é o de Jair Bolsonaro, e os generais golpistas que tentaram implantar golpe no país”, disse a liderança governista.

Uczai lembrou ainda do plano de assassinatos contra o presidente eleito e o vice previsto na trama golpista.

“Não é esquerda ou direita. É se nós queremos democracia ou golpe ou ditadura, autoritarismo no Brasil. Liberdade, democracia, sim, ditadura nunca mais.”

A derrubada do veto foi defendida pelo senador Espiridião Amim (PP-SC), relator do PL, que justificou que o julgamento da trama golpista não teria sido justo.

“Eu quero, em primeiro lugar, dizer a todos os congressistas que estão aqui que este é um dia que pode permitir que se galgue ou se supere o primeiro degrau para a justiça e para a harmonia política no Brasil”, disse o parlamentar.

Razão do veto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o chamado PL da Dosimetria por entender que a proposta é inconstitucional e viola o interesse público ao reduzir penas de crimes contra a democracia.

“[O PL] daria o condão de aumentar a incidência de crimes contra a ordem democrática e indicaria retrocesso no processo histórico de redemocratização que originou a Nova República”, justificou o Palácio do Planalto.

Entenda

O PL da Dosimetria determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

O foco do projeto é uma mudança no cálculo das penas, “calibrando a pena mínima e a pena máxima de cada tipo penal, bem como a forma geral de cálculo das penas”.

Tais mudanças devem beneficiar condenados pelo 8 de janeiro, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos militares Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil; e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

*Com informações de Luciano Nascimento

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Organizações sociais criticam derrubada de veto ao PL da Dosimetria

Entidades apontam retrocesso institucional com decisão do Congresso

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 7 horas

Randolfe Rodrigues afirma que governo deve indicar outro nome para STF

Senado rejeitou indicação de Jorge Messias

 © Lula Marques/Agência Brasil.
Política Há 8 horas

Câmara vota para derrubar veto ao PL da Dosimetria; falta o Senado

Foram 318 votos pela derrubada do veto e 144 votos contrários

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Política Há 10 horas

Alcolumbre fatia votação do PL da Dosimetria; governo denuncia manobra

Presidente do Senado diz que trecho retirado prejudica PL antifacção

 (Foto: Agência Senado)
Política Há 14 horas

Em derrota histórica, Senado rejeita indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ser ministro do Supremo

Desde 1894, o Senado não rejeitava um nome indicado ao Supremo

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
18° Sensação
1.72 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 48 minutos

Alander Lee Pulliam Jr Proprietário do A&A Sports Group Declara Candidatura Independente ao Senado dos EUA na Califórnia Desafiando o Sistema Bipartidário Corrupto
Entretenimento Há 1 hora

Ultrassom terapêutico avança no rejuvenescimento facial
Economia Há 1 hora

Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás
Tecnologia Há 2 horas

Uso de IA agiliza busca de informações nas empresas
Economia Há 2 horas

Receita lança painel com dados de todas as empresas do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,95 +0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,051,96 +0,24%
Ibovespa
187,317,64 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias