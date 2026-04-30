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MetSul alerta para volumes elevados de chuva e temporais no Rio Grande do Sul no fim de semana

Instabilidade é impulsionada por avanço de ar frio e formação de frente fria

Por: Andre Eberhardt Fonte: MetSul
30/04/2026 às 10h27
MetSul alerta para volumes elevados de chuva e temporais no Rio Grande do Sul no fim de semana
(Foto: Agência RBS)

A MetSul Meteorologia emitiu um alerta para um período de intensa instabilidade no território gaúcho entre esta sexta-feira, 1º de maio, e o sábado, 2. A mudança no cenário climático é resultado da interação entre um centro de alta pressão vindo do Pacífico e um ciclone extratropical no Atlântico Sul, que juntos intensificam uma frente fria sobre o estado.

O fenômeno deve provocar precipitações significativas, com acumulados que podem variar entre 50 mm e 100 mm em diversas localidades, podendo atingir marcas isoladas de até 200 mm, o que eleva o risco para alagamentos e transtornos em áreas vulneráveis.

Condições do tempo e previsão para o final de semana

O ingresso da instabilidade ocorre pela Metade Oeste ainda na madrugada de sexta-feira, avançando para as demais regiões ao longo do dia. Na metade norte gaúcha, o sábado ainda deve começar com chuva concentrada, mas a tendência é de melhora gradual a partir da tarde com o afastamento do sistema.

Para o domingo, 3 de maio, a previsão indica o predomínio de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, sob influência de uma massa de ar seco e frio. As temperaturas devem permanecer amenas durante o dia, com marcas mais baixas registradas no início e no final da jornada.

Para a região de Frederico Westphalen são esperados 18mm de chuva para esta sexta-feira, 2, e 40mm no sábado, 3. As temperaturas devem variar entre 12ºC e 29ºC. O sol retorna no domingo, 3, com a queda gradual nas temperaturas.



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