MetSul alerta para volumes elevados de chuva e temporais no Rio Grande do Sul no fim de semana

A MetSul Meteorologia emitiu um alerta para um período de intensa instabilidade no território gaúcho entre esta sexta-feira, 1º de maio, e o sábado, 2. A mudança no cenário climático é resultado da interação entre um centro de alta pressão vindo do Pacífico e um ciclone extratropical no Atlântico Sul, que juntos intensificam uma frente fria sobre o estado.

O fenômeno deve provocar precipitações significativas, com acumulados que podem variar entre 50 mm e 100 mm em diversas localidades, podendo atingir marcas isoladas de até 200 mm, o que eleva o risco para alagamentos e transtornos em áreas vulneráveis.