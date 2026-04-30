Data que marca os 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis conta com ação internacional e eventos regionais

Decretado pelo governo do Estado como ano oficial dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis , 2026 traz no calendário diversas ações que celebram a data. Ponto alto da comemoração, o dia 3 de maio é reconhecido como o marco de fundação da região, com a realização da primeira missa conduzida pelo padre Roque Gonzales às margens do Rio Uruguai, em 1626.

Quatro séculos depois, um ato solene relembra a data e dá início a uma cavalgada que refaz o caminho dos Santos Mártires fundadores das Missões. A solenidade, no domingo (3/5), às 9h, ocorre no Passo do Padre, no distrito de Santo Isidro, em São Nicolau, com a participação de autoridades brasileiras, argentinas e paraguaias.

Promovido pela Associação dos Municípios das Missões (AMM), pela Prefeitura de São Nicolau e pela rota turística Trilha dos Santos Mártires, com o apoio da Secretaria da Cultura (Sedac), o ato inclui o lançamento de um clipe dos 400 Anos com música original de artistas da região e a bênção com padres jesuítas.

Peregrinação e comemorações



A ocasião também inaugura a peregrinação da relíquia do Coração de São Roque Gonzales, trazida da igreja Cristo Rey, de Assunção, no Paraguai, para as comemorações do quadricentenário missioneiro. O roteiro da peregrinação, que pode ser acessado no site da diocese Santo Ângelo , inclui as foranias (agrupamentos de paróquias) da diocese e locais especiais relacionados à história dos Santos Mártires das Missões.

Calendário de eventos inclui cavalgadas, peregrinação, tropeada cultural e Expofeira -Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de São Nicolau

Após a solenidade, 400 cavalarianos percorrem o trajeto dos pioneiros até o Santuário de Caaró, em Caibaté. A chegada da comitiva ao destino deve ocorrer em 10 de maio, totalizando sete dias de percurso.

Outras iniciativas do calendário oficial da efeméride serão realizadas na Região das Missões ao longo do fim de semana. Na sexta-feira (1º), a 1ª Tropeada Cultural da Terra da Hospitalidade e a 3ª Cavalgada da Lagoa terão início às 9h, em Eugênio de Castro. Promovida pela Prefeitura do município, a ação prevê recepção aos cavalarianos na Lagoa da Mortandade, cenário de confronto entre chimangos e maragatos durante a Revolução de 1923, e encerramento previsto para o sábado (2), ao meio-dia, na propriedade de João Reis da Rosa. Os tropeiros e cavalarianos serão recepcionados com almoço por adesão no CTG Querência da Pátria, onde, a partir das 13h30, ocorre tertúlia livre com artistas locais.

Em São Miguel das Missões, a 6ª Expofeira também integra o calendário de comemorações pela passagem dos 400 Anos das Missões. Realizado em parceria entre a Secretaria de Turismo e Cultura do município e a Associação Expofeira, o evento reúne expositores do comércio, indústria e agricultura familiar na Praça Guarani. A programação inicia nesta quarta-feira (29) e segue até domingo, com atrações artísticas, exposições, espaços de encontro e troca de experiências.