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Simples exigirá nota fiscal nacional única a partir de setembro

Pequenas empresas terão que usar emissor padrão da NFS-e

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/04/2026 às 21h15
Simples exigirá nota fiscal nacional única a partir de setembro
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As micro e pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional terão que emitir notas fiscais de serviço por um sistema único em todo o país a partir de 1º de setembro. A mudança obriga o uso exclusivo do Emissor Nacional da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e), substituindo os sistemas próprios de cada município.

Definida por resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) , a regra tem como objetivo padronizar a emissão de notas fiscais, reduzir burocracia e integrar dados tributários entre União, estados e municípios.

Atualmente, cada cidade pode ter um modelo diferente de emissão de nota fiscal de serviço. Com a nova norma, todas as empresas do Simples passarão a usar o mesmo sistema, independentemente de onde atuam.

O que muda na prática?

A principal alteração é a obrigatoriedade de usar apenas o sistema nacional para emitir notas fiscais de serviços.

Quem será afetado:

  • Microempresas (ME)
  • Empresas de Pequeno Porte (EPP)
  • Empresas com pedido de adesão ao Simples ainda em análise
  • Negócios em disputa administrativa ou com pendências, se houver possibilidade de enquadramento

Mesmo quem ainda não está formalmente no Simples pode ter que seguir a regra.

A mudança vale apenas para:

  • Operações com mercadorias (tributadas pelo ICMS) não entram na regra
  • Esses casos continuam seguindo sistemas estaduais ou próprios

Por que o governo fez isso?

A ideia é tornar o sistema mais simples e integrado.

Hoje:

  • Cada município tem seu próprio modelo
  • Empresas que atuam em várias cidades precisam usar sistemas diferentes

Com a padronização:

  • A emissão será feita em um único ambiente nacional
  • Os dados serão automaticamente compartilhados com os fiscos

Principais benefícios:

  • Padronização nacional: a mesma nota será válida em qualquer cidade do país
  • Menos burocracia: empresas deixam de lidar com vários sistemas diferentes
  • Integração de dados: informações fiscais serão compartilhadas entre União, estados e municípios

Facilidade tecnológica:

  • Emissão via portal online
  • Integração com API das empresas. As API são interfaces tecnológicas que conectam diferentes sistemas financeiros

O que esperar

Segundo o governo, a medida deve facilitar o cumprimento de obrigações fiscais, principalmente para empresas que prestam serviços em mais de um município.

Ao mesmo tempo, amplia o controle do Fisco sobre as operações e melhora a organização das informações tributárias no país.

A mudança faz parte de um movimento maior de digitalização e padronização do sistema tributário brasileiro.

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