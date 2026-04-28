Cartão de TODOS lança promoção ‘Saúde pra chamar de sua’

Mais de 170 milhões de pessoas utilizam Pix diariamente no Brasil, o equivalente a 80% da população do país. Segundo dados do Banco Central, somente no mês de janeiro de 2026, o sistema de transferências instantâneas registrou mais de sete bilhões de transações, refletindo a busca por praticidade no dia a dia. Atento a esse cenário e ao fato de que a saúde é hoje a maior preocupação dos brasileiros, apontada por 21% dos entrevistados na pesquisa Datafolha, o Cartão de TODOS lançou a ação nacional "Saúde pra chamar de sua", com a participação de Ana Maria Braga, que estreia como nova embaixadora da marca no mesmo dia do início da promoção.

A campanha ocorre entre os dias 22 e 30 de abril e vai sortear prêmios diários de R$ 1.000, via Pix, para novos clientes que aderirem ao serviço no período, além da gratuidade na primeira mensalidade para quem contratar o Cartão durante a campanha. De acordo com Mariana Rangel, diretora de marketing do Cartão de TODOS, a iniciativa busca incentivar o cuidado com a saúde, ao mesmo tempo em que oferece benefícios financeiros diretos aos consumidores.

"No Cartão de TODOS, nosso compromisso é tornar o acesso à saúde mais simples e possível para milhões de brasileiros. Com a promoção ‘Saúde pra chamar de sua’, nós queremos trazer formas ainda mais atrativas para incentivar que as pessoas cuidem da própria saúde de forma contínua, com condições que cabem no bolso", afirma Rangel.

Durante o período da campanha, ao adquirir o Cartão de TODOS, os novos clientes não pagam a adesão nem a primeira mensalidade e passam a concorrer automaticamente aos sorteios de R$ 1.000. Além disso, juntamente com os demais filiados que mantêm o pagamento em dia, também passam a concorrer automaticamente a uma casa por semana.

Como participar da promoção "Saúde pra chamar de sua"

Para concorrer aos sorteios de R$ 1.000 via Pix, é necessário aderir ao Cartão de TODOS entre os dias 22 e 30 de abril. O processo pode ser feito pelo site do Cartão de TODOS, pelo telefone 0800-729-2071, via WhatsApp (11) 4003-7537 ou presencialmente em uma das unidades distribuídas pelo país.

O Cartão de TODOS possui mais de 400 unidades presentes em todo o território nacional — nas cidades com mais de 100 mil habitantes — e permite que os filiados acessem serviços de saúde, educação e lazer com desconto e preços reduzidos. Ao aderir ao Cartão, o titular, seu cônjuge e seus filhos, com até 21 anos, podem acessar uma série de vantagens, como descontos em consultas médicas, compra de medicamentos com até 35% de desconto, gás de cozinha com 12% de cashback, compra de itens essenciais com desconto em milhares de estabelecimentos em todo o país, além de cashback, no aplicativo, ao comprar em empresas parceiras.