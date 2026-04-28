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BB lança boleto com Pix automático para pagamentos recorrentes

Nova solução permite quitar contas mensais sem repetir etapas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/04/2026 às 16h44
BB lança boleto com Pix automático para pagamentos recorrentes
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Banco do Brasil (BB) anunciou nesta terça-feira (28) uma nova ferramenta para facilitar o pagamento de contas recorrentes: o boleto com Pix automático. A solução, inédita no país, permite que boletos mensais, como contas de luz ou mensalidades, sejam pagos automaticamente após uma única autorização do cliente.

A ferramenta pretende simplificar o processo tanto para quem paga quanto para empresas que recebem, reduzindo etapas e evitando atrasos.

Como funciona na prática

O funcionamento é simples: ao pagar um boleto com Código QR via Pix, o cliente pode autorizar, naquele momento, que os próximos pagamentos sejam feitos automaticamente.

Depois disso:

• Os boletos futuros são agendados automaticamente

• O valor é debitado na data de vencimento

• Não é necessário repetir o pagamento todo mês

O cliente não precisa ter conta no Banco do Brasil para usar a funcionalidade. A autorização pode ser feita por usuários de qualquer instituição financeira.

O que muda para o consumidor

Para quem paga contas recorrentes, a principal vantagem é a praticidade. Hoje, o cliente precisa lembrar de pagar cada boleto manualmente ou cadastrar débito automático, nem sempre disponível para todos os serviços.

Com o Pix automático via boleto:

• O processo acontece em uma única etapa

• Há menos risco de esquecer pagamentos

• O controle continua com o cliente, que precisa autorizar previamente

Benefícios para empresas

Do lado das empresas, a nova ferramenta busca resolver um problema comum: a inadimplência e a dificuldade de integração entre sistemas.

Segundo o BB, a solução:

• Mantém o modelo tradicional de boleto

• Permite cobrança de juros e multa por atraso

• Não exige mudanças complexas nos sistemas

• Facilita a conciliação financeira (controle de pagamentos recebidos)

Além disso, o pagamento automático tende a aumentar a previsibilidade de caixa, já que reduz atrasos e esquecimentos por parte dos clientes.

Onde está disponível

A primeira empresa a adotar o novo modelo é a Equatorial Energia, que começou a oferecer a opção para clientes em estados como Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas e Amapá.

A expectativa é que a solução seja expandida gradualmente para outras regiões e empresas nos próximos meses.

Próximas etapas

Inicialmente, o recurso está disponível para empresas que utilizam a API de cobrança do Banco do Brasil, uma ferramenta que integra sistemas de pagamento.

A tendência, segundo o banco, é ampliar o acesso à medida que a tecnologia evoluir e ganhar adesão no mercado.

Na prática, o boleto com Pix automático representa uma tentativa de unir dois formatos já populares no Brasil, o boleto bancário e o Pix, criando uma alternativa mais simples e eficiente para pagamentos recorrentes.

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