Governo vai liberar uso de FGTS para pagamento de dívidas, diz ministro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan confirmou nesta segunda-feira (27) que o FGTS vai ser utilizado para abater as dívidas do novo programa do governo para conter o endividamento. O programa está sendo chamado, dentro do Palácio do Planalto, de Desenrola 2.0. Sem dar detalhes, Durigan disse que haverá restrições quanto à utilização dos recursos do fundo para abater as dívidas.
O ministro afirmou ainda que a medida será levada para análise do presidente Lula nesta terça-feira (28). Após o alinhamento final do programa, em reunião com presidentes dos bancos, Durigam adiantou que haverá descontos de até 90% nas renegociações. O ministro também disse que foram acertados, com o setor financeiro, prazos das dívidas a serem renegociadas.
As declarações ocorreram em entrevista coletiva a jornalistas no gabinete do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo. Conforme o ministro, o programa estará operacional e disponível para a população assim que for anunciado por Lula.