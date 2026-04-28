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Alta no turismo impulsiona passeios e roteiros em Ilhéus

Expansão do setor no sul da Bahia amplia opções culturais, históricas e de contato com a natureza para quem visita a cidade.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/04/2026 às 10h40
Alta no turismo impulsiona passeios e roteiros em Ilhéus
Fonte: Manus

O turismo na Bahia tem mantido trajetória de crescimento, em um cenário que vem fortalecendo o estado como um dos principais destinos do Brasil. Com o avanço do volume de atividades turísticas e o desempenho acima da média nacional, o setor reforça a relevância da Bahia no mercado de viagens e amplia sua visibilidade entre os destinos do país.

Esse movimento também impulsiona a procura por conteúdos relacionados ao que fazer em Ilhéus, principalmente entre viajantes que desejam planejar a estadia com antecedência e encontrar opções alinhadas a diferentes perfis de viagem.

Entre as alternativas disponíveis estão passeios pelo centro histórico, roteiros culturais, experiências em fazendas de cacau, visitas a áreas litorâneas e atividades voltadas ao contato com a natureza. A diversidade dessas opções contribui para tornar o destino mais atrativo e facilita o acesso do visitante a experiências variadas em uma mesma região.

Segundo Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, o atual momento do turismo regional tem influenciado diretamente o comportamento de quem escolhe Ilhéus como destino. "Percebemos um aumento na procura por informações mais organizadas sobre o que fazer em Ilhéus. Quando o visitante encontra essas opções de forma clara, o planejamento da viagem se torna mais simples e a experiência na cidade tende a ser melhor aproveitada", afirma.

A ampliação da oferta turística também favorece a circulação de visitantes entre áreas urbanas, rurais e litorâneas, gerando impacto positivo em segmentos ligados à cultura, à gastronomia e aos serviços locais.

Para saber mais, basta acessar: www.cacauturismo.com.br

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