Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar

Consultas podem ser feitas no portal Repis Cidadão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/04/2026 às 22h25
Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 e estão na fila para sacar as cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem reaver o valor. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira (27) um novo lote de valores esquecidos.

Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de março . O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.

Quem tem direito

Podem sacar os valores:

  • Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988;
  • Servidores públicos do mesmo período;
  • Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento;
  • Quem pediu o dinheiro até 31 de março.

O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

Como consultar se há dinheiro disponível

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão , com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.

Passo a passo:

  • Acesse o site e faça login com CPF e senha;
  • Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado);
  • Clique em “pesquisar”;
  • O sistema indicará se há valores e como proceder;
  • Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

Como pedir o pagamento

O pedido pode ser feito de duas formas:

Pelo aplicativo FGTS:

  • Acesse “Mais”;
  • Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”;
  • Envie os documentos e acompanhe o pedido.

Em uma agência da Caixa:

  • Leve documento oficial com foto

O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

E no caso de herdeiros?

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:

  • Documento de identificação
  • Certidão de dependentes ou autorização judicial
  • Documento que comprove vínculo com o titular

Calendário de pagamentos

O pagamento depende da data em que o pedido foi feito.

Pedido feito até Recebe em
31/3/202627/4/2026 (lote atual)
30/4/202625/5/2026
31/5/202625/6/2026
30/6/202627/7/2026
31/7/202625/8/2026
31/8/202625/9/2026
30/9/202626/10/2026
31/10/202625/11/2026
30/11/202628/12/2026
31/12/2026janeiro de 2027

Fonte: Caixa Econômica Federal

O que é o fundo PIS/Pasep

Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, ele foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.

Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.

Prazo para sacar

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

Canais de dúvidas

A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:

  • Telefone: 0800-726-0207
  • SAC: 0800-726-0101
  • Ouvidoria: 0800-725-7474
  • Site : caixa.gov.br

A orientação é verificar o quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 4 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre

Resultado foi alavancado pelo aumento de 50% na aviação comercial

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Dívida Pública Federal cai 2,34% em março e volta aos R$ 8,6 trilhões

Grande vencimento de títulos ligados à Selic puxou queda

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas

Programa deve ser anunciado esta semana pelo governo, diz ministro
Economia Há 10 horas

Goiás defende acordo com EUA para exploração de minerais críticos

Mineradora Serra Verde foi comprada por empresa norte-americana
Economia Há 10 horas

Emprego feminino aumenta 11%, mas desigualdade salarial persiste

Mulheres recebem 21,3% a menos que os homens, segundo relatório do MTE

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
Sensação
1.14 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Agricultura Há 3 horas

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
Economia Há 3 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre
Geral Há 3 horas

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Tecnologia Há 5 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,12%
Euro
R$ 5,83 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 405,275,92 -0,06%
Ibovespa
189,578,80 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias