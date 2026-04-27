Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar

Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 e estão na fila para sacar as cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem reaver o valor. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira (27) um novo lote de valores esquecidos.
Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de março . O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.
Podem sacar os valores:
O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.
A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão , com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.
Passo a passo:
O pedido pode ser feito de duas formas:
Pelo aplicativo FGTS:
Em uma agência da Caixa:
O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.
Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:
O pagamento depende da data em que o pedido foi feito.
|Pedido feito até
|Recebe em
|31/3/2026
|27/4/2026 (lote atual)
|30/4/2026
|25/5/2026
|31/5/2026
|25/6/2026
|30/6/2026
|27/7/2026
|31/7/2026
|25/8/2026
|31/8/2026
|25/9/2026
|30/9/2026
|26/10/2026
|31/10/2026
|25/11/2026
|30/11/2026
|28/12/2026
|31/12/2026
|janeiro de 2027
Fonte: Caixa Econômica Federal
Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, ele foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.
Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.
O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.
A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:
A orientação é verificar o quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.