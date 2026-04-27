Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Boletim Focus: mercado prevê inflação de 4,86% em 2026

Expectativa é que economia do país cresça 1,85%

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/04/2026 às 10h58
Boletim Focus: mercado prevê inflação de 4,86% em 2026
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O mercado financeiro aumentou, pela sétima semana consecutiva, as previsões de inflação para 2026. De acordo com o Boletim Focus , divulgado nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central (BC), o ano fechará com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) , referência oficial da inflação no país, em 4,86% .

Na edição anterior do boletim, a previsão era de que o IPCA de 2026 ficaria em 4,80%, acima dos 4,31% projetados há quatro semanas.

Para os anos subsequentes, as projeções do mercado estão em 4% para 2027; e 3,61% para 2028.

Em março, a alta dos preços em transportes e alimentação fez a inflação oficial do mês fechar em 0,88% – ante 0,7% em fevereiro. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,14%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Taxa Selic

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic , definida atualmente em 14,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

Atualmente, o mercado projeta que a Selic fechará o ano em 13% – mesmo percentual projetado na semana passada, mas 0,5 ponto percentual acima das projeções feitas há quatro semanas (12,5%). Para 2027 e 2028, as projeções são de Selic a 11% e a 10%, respectivamente .

Quando estava em 15% ao ano, a Selic registrava o maior nível desde julho de 2006, quando estava fixada em 15,25% ao ano. De setembro de 2024 a junho de 2025, a taxa foi elevada sete vezes seguidas.

PIB e Câmbio

Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB) , a soma de todas riquezas produzidas no país) e ao câmbio, o mercado reviu para baixo esses índices, na comparação com a semana anterior.

A expectativa é de que a economia do país cresça 1,85% em 2026 , percentual ligeiramente abaixo do 1,86% projetado na semana passada. Para 2027, o mercado projeta que o PIB feche o ano em 1,80% . Para 2028, projeta-se uma inflação de 2% , segundo o Focus.

O dólar fechará 2026 contado a R$ 5,25 , caso as projeções do mercado financeiro se confirmarem. Na semana passada, a cotação da moeda estadunidense estava em R$ 5,30 ; e há quatro semanas estava em R$ 5,40 .

Para 2027 e 2028 , as expectativas apontadas pelo boletim é de o dólar a R$ 5,35 e R$ 5,40 , respectivamente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 4 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre

Resultado foi alavancado pelo aumento de 50% na aviação comercial

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 5 horas

Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar

Consultas podem ser feitas no portal Repis Cidadão

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Dívida Pública Federal cai 2,34% em março e volta aos R$ 8,6 trilhões

Grande vencimento de títulos ligados à Selic puxou queda

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas

Programa deve ser anunciado esta semana pelo governo, diz ministro
Economia Há 10 horas

Goiás defende acordo com EUA para exploração de minerais críticos

Mineradora Serra Verde foi comprada por empresa norte-americana

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
Sensação
1.14 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Agricultura Há 3 horas

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
Economia Há 3 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre
Geral Há 3 horas

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Tecnologia Há 5 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,12%
Euro
R$ 5,83 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 405,275,92 -0,06%
Ibovespa
189,578,80 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias