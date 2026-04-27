Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovem de Santo Augusto relata rotina em meio a conflitos no Oriente Médio

A jovem mora pouco mais de um ano em Dubai e passou a conviver com alertas de segurança, barulhos de explosões.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal O Celeiro
27/04/2026 às 09h48
Jovem de Santo Augusto relata rotina em meio a conflitos no Oriente Médio
(Foto: Reprodução / Jornal O Celeiro)

A vida em uma das cidades mais modernas do planeta ganhou novos contornos nos últimos meses. Morando em Dubai há pouco mais de um ano, a jovem Karolina Niedermayer, natural de Santo Augusto, passou a conviver com alertas de segurança, barulhos de explosões e alterações na rotina em meio ao clima de tensão no Oriente Médio.

Trabalhando como au pair — programa de intercâmbio no qual jovens residem com famílias no exterior em troca de auxílio no cuidado com crianças — ela conta que as primeiras mudanças surgiram no ambiente doméstico. As crianças pelas quais é responsável deixaram de frequentar a escola presencialmente, migrando para aulas online, o que exigiu reorganização no dia a dia.

Um dos primeiros episódios marcantes ocorreu no final de fevereiro, quando Karolina estava na praia e observou a passagem de um míssil, que, segundo relatos, teria como destino Abu Dhabi. Pouco depois, começaram a surgir notificações no celular alertando sobre possíveis ameaças envolvendo mísseis e drones.

Outro momento de tensão foi registrado nas proximidades do aeroporto, quando partes de um drone atingiram a área de abastecimento de uma aeronave. Apesar de não haver vítimas, o incidente acabou adiando uma viagem que ela faria para Portugal. Já em outra ocasião, um alarme de emergência soou na véspera de seu aniversário, após destroços de um míssil atingirem residências próximas, deixando pessoas com ferimentos leves.

Desde então, os alertas sonoros passaram a integrar a rotina. Karolina descreve o barulho como intenso e, por vezes, assustador, principalmente durante a noite. Em diferentes momentos, foi possível ouvir claramente o deslocamento de mísseis e a atuação dos sistemas de defesa aérea, chegando a provocar tremores na casa onde vive.

Uma dessas situações ocorreu durante uma aula virtual de inglês, à noite. Segundo ela, os sons eram tão evidentes que até o professor percebeu o ocorrido, enquanto a residência apresentava leves vibrações.

Apesar do cenário, Karolina afirma que a cidade segue funcionando normalmente, sem restrições significativas na circulação ou no comércio. De acordo com ela, o controle das autoridades contribui para uma sensação de segurança, mesmo diante dos episódios recentes.

Nos últimos dias, a jovem relata uma redução nos registros de ataques, trazendo certo alívio momentâneo. Ainda assim, a população permanece atenta aos desdobramentos. Escolas avaliam a retomada das atividades presenciais, mas aguardam maior estabilidade.

Mesmo com o contexto de incertezas, Karolina já tem data para retornar ao Brasil: a viagem está prevista para o próximo dia 7. Até lá, ela segue acompanhando a situação e ajustando sua rotina conforme a evolução do cenário internacional.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 5 horas

Mãe e criança brasileiras morrem no Líbano após ataques de Israel

Outra criança segue hospitalizada. Governo do Brasil confirmou mortes.
Internacional Há 1 dia

Hiperglobalização está em crise, diz economista Eduardo Giannetti

Em entrevista à TV Brasil, intelectual analisa crises do mundo atual
Internacional Há 2 dias

Cientistas criam painel para orientar transição energética global

Iniciativa foi lançada durante Conferência em Santa Marta, Colômbia
Internacional Há 3 dias

Milei proíbe acesso de jornalistas à Casa Rosada: “ataque à imprensa”

Presidente argentino chamou jornalistas de "lixo nojento"
Internacional Há 4 dias

Marinha francesa realiza missão de formação no Brasil

Operações serão dias 27 e 28 na Restinga de Marambaia, no Rio

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
Sensação
1.28 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Agricultura Há 3 horas

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
Economia Há 3 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre
Geral Há 3 horas

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Tecnologia Há 4 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,12%
Euro
R$ 5,83 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 406,177,16 +0,16%
Ibovespa
189,578,80 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias