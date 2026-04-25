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Rodeio de Vacaria fecha edição com resultado milionário

Prestação de contas aponta saldo positivo e prevê investimentos na estrutura do CTG

Por: Marcelino Antunes Fonte: Giovani Grizotti - Repórter Farroupilha
25/04/2026 às 22h57
Rodeio de Vacaria fecha edição com resultado milionário
(Foto: Reprodução / Giovani Grizotti - Repórter Farroupilha)

A diretoria do CTG Porteira do Rio Grande divulgou neste sábado (25) o balanço financeiro da 36ª edição do Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. A apresentação foi realizada pela manhã, reunindo associados e profissionais da imprensa.

O tradicional evento ocorreu entre os dias 31 de janeiro e 8 de fevereiro, atraindo um público estimado em mais de 500 mil visitantes ao longo da programação.

De acordo com o responsável pela tesouraria, Igor Coelho Venson, a arrecadação total ultrapassou R$ 17,4 milhões, resultando em um saldo positivo superior a R$ 3,8 milhões.

Já o patrão da entidade, Jeferson Araldi de Camargo, informou que os recursos obtidos serão destinados a melhorias na sede. Entre as ações previstas estão a substituição da cobertura do salão principal, pavimentação da área de estacionamento e a construção de novas estruturas para as cocheiras no parque de rodeios. As obras devem começar nos próximos dias, enquanto outros projetos seguem em avaliação, especialmente voltados às competições de laço e futuras edições do evento.

Durante o encontro, também foi mencionado o nome de José Ivandel Lima Junior como possível candidato à patronagem da área artística. A eleição da entidade está marcada para o mês de julho.

 

 

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