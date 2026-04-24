Segunda, 27 de Abril de 2026
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Déficit nas contas externas sobe para R$ 6 bi no mês de março

Valor é mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/04/2026 às 15h28
Déficit nas contas externas sobe para R$ 6 bi no mês de março
© Valter Campanato/Agência Brasil

As contas externas do Brasil tiveram saldo negativo de US$ 6,036 bilhões em março, informou nesta sexta-feira (24) o Banco Central (BC).

O valor é mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2025, quando o déficit alcançou US$ 2,930 bilhões nas transações correntes. Os números se referem às compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda com outros países.

Após três meses seguidos de redução no déficit, com aumento no mês passado , o resultado negativo nas transações correntes somou US$ 64,274 bilhões nos 12 meses encerrados em março, o que corresponde a 2,71% do Produto Interno Bruto (PIB), indicador da soma dos bens e serviços produzidos no país.

Já em relação ao período equivalente terminado em março de 2025, houve redução no déficit; naquele mês, o resultado em 12 meses foi negativo em US$ 74,383 bilhões, ou 3,47% do PIB.

Em março deste ano, a piora na comparação interanual vem da redução de US$ 1,6 bilhões no superávit da balança comercial de bens, diante do crescimento das importações. Além disso, houve aumento de US$ 1,1 bilhão no déficit em renda primária e de US$ 600 milhões no déficit em serviços.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Investimentos

De acordo com o BC, as transações correntes apresentam cenário bastante robusto e, apesar do aumento no mês passado, têm tendência de redução no déficit em 12 meses desde setembro de 2025.

Além disso, o resultado negativo das contas externas está financiado por capitais de longo prazo, principalmente pelos investimentos diretos no país (IDP), que têm fluxos e estoques de boa qualidade.

O IDP somou US$ 6,037 bilhões em março deste ano, ante US$ 6,295 bilhões em igual mês de 2025. Quando o país registra saldo negativo em transações correntes, precisa cobrir o déficit com investimentos ou empréstimos no exterior.

A melhor forma de financiamento do saldo negativo é o IDP, porque os recursos são aplicados no setor produtivo e costumam ser investimentos de longo prazo.

Em 12 meses até março, esses investimentos diretos ficaram em US$ 75,660 bilhões (3,18% do PIB), ante US$ 75,918 bilhões (3,24% do PIB) no mês anterior e US$ 74,078 bilhões (3,45% do PIB) no período encerrado em março de 2025.

No caso dos investimentos em carteira no mercado doméstico, houve retirada líquida de US$ 2,867 bilhões no mês passado, a maioria de títulos de dívida.

Nos 12 meses encerrados em março, esses investimentos somaram ingressos líquidos de US$ 28,4 bilhões, ante entrada de US$ 29,5 bilhões nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2026 e saídas líquidas de U$ 6,8 bilhões no acumulado em 12 meses até março de 2025.

Já o estoque de reservas internacionais atingiu US$ 362,002 bilhões em março, redução de US$ 9,072 bilhões em comparação ao mês anterior.

Transações correntes

Em março deste ano, as exportações de bens totalizaram US$ 31,738 bilhões, com aumento de 9,5% em relação ao mesmo mês de 2025. Enquanto isso, as importações chegaram a US$ 26,118 bilhões, uma alta de 19,9% na comparação com março do ano passado.

Com os resultados de exportações e importações, a balança comercial fechou com superávit de US$ 5,620 bilhões no mês passado, ante o saldo negativo de US$ 7,219 bilhões em março de 2025.

O déficit na conta de serviços – viagens, transporte, aluguel de equipamentos, serviços de telecomunicação e de propriedade intelectual, entre outros – atingiu US$ 4,785 bilhões no mês passado, ante US$ 4,216 observado em março de 2025.

No mês passado, o déficit em renda primária – pagamento de lucros e dividendos de empresas, além de juros e salários – chegou a US$ 7,384 bilhões, 17,8% acima do registrado em março de 2025, de US$ 6,267 bilhões. Normalmente, essa conta é deficitária, pois há mais investimentos de estrangeiros no Brasil – e eles remetem os lucros para fora do país – do que de brasileiros no exterior.

A conta de renda secundária – gerada em uma economia e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares, sem contrapartida de serviços ou bens – teve resultado positivo de US$ 512 milhões no mês passado, contra superávit de US$ 335 milhões em março de 2025.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 10 horas

Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para modernização de máquinas agrícolas

Recursos serão do programa MOVE Brasil

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 11 horas

ANP aprova estudos sobre bloco no pré-sal da Bacia de Santos

Chamada de Sul de Sapinhoá, área tem 460 quilômetros quadrados

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 16 horas

Isenção para quem ganha R$ 5 mil vale para a declaração do IR 2026?

Resposta é: não. Contribuintes precisam prestar contas este ano
Economia Há 17 horas

Banco do Brasil lança conta digital para uso em Portugal

Ferramenta beneficia quem tem dupla cidadania ou negócios na Europa

 © Elza Fiúza/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

IR 2026: como deduzir gastos com educação, saúde e previdência privada

Veja quais despesas podem reduzir pagamento do imposto

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
15° Sensação
1.49 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
20°
Quarta
23° 10°
Quinta
26° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
25° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro
Esportes Há 9 horas

Fluminense derrota Mixto-MT por 2 a 0 com gols de Keké e Dedé
Geral Há 9 horas

Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
Economia Há 10 horas

Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para modernização de máquinas agrícolas
Esportes Há 10 horas

Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,84 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 411,002,90 +0,30%
Ibovespa
190,745,02 pts -0.33%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7010 (25/04/26)
05
31
32
35
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3670 (25/04/26)
01
02
03
05
06
10
11
14
15
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2916 (24/04/26)
03
04
05
06
08
15
17
22
23
24
29
37
40
43
50
62
64
82
87
88
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2949 (24/04/26)
03
08
12
25
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias