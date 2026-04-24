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Lula vai a SP para tirar excesso de pele na cabeça e tratar tendinite

Procedimentos são considerados simples e não haverá internação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/04/2026 às 00h12
Lula vai a SP para tirar excesso de pele na cabeça e tratar tendinite
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar por um procedimento de retirada de acúmulo de pele (queratose) no couro cabeludo nesta sexta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

Na unidade de saúde, o presidente também vai receber uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita. Lula já viajou na noite desta quinta-feira (23) para a capital paulista.

Segundo a Secretaria de Comunicação do governo, os dois procedimentos são considerados simples. Por isso, não será necessário que ele fique internado. Inclusive, não é necessária preparação prévia ou repouso.

Agricultura

Pela manhã, Lula participou de evento em Planaltina (DF), na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Ele destacou a diversidade e a produção em larga escala no país, mas disse que também é preciso prezar pela qualidade.

“Nós sabemos que não basta produzir. Para a gente ganhar mercado é preciso produzir com excelência de qualidade. Não adianta produzir uma coisa rústica, porque aquilo é muito bom pra mim, mas quando você quer fazer disputa internacional, não é uma coisa fácil”, disse no evento

Ele também participou hoje de de cerimônia alusiva ao Dia Mundial do Livro , no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

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© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
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