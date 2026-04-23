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Dia da Terra marca o nascimento do ambientalismo moderno

O objetivo é mobilizar a sociedade para se conscientizar sobre os desafios que envolvem a preservação do meio ambiente.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/04/2026 às 19h52
Dia da Terra marca o nascimento do ambientalismo moderno
Pexels

O Dia da Terra é comemorado em 22 de abril e foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2009. A data foi criada em 1970 pelo senador norte-americano Gaylord Nelson, visando promover a conscientização sobre as questões de poluição, conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável.

Em 2026, o tema central global foca na aceleração de soluções para a crise climática e na proteção da biodiversidade.

"A justiça climática defende que aqueles que mais exploraram os recursos naturais do planeta assumam a responsabilidade de realizar maiores investimentos e apoiar, com projetos concretos, os mais necessitados, porque possuem infraestrutura e desenvolvimento em estágio mais evoluído", pontua Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) figuram entre os principais vetores do agravamento das mudanças climáticas em escala global. De acordo com dados do Climate Watch, em 2022 o Brasil ocupou a sexta posição no ranking dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. O setor industrial foi responsável pela emissão de 154 milhões de toneladas de CO₂ em 2023, segundo dados do Observatório do Clima e do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG).

Aprovada em 11 de dezembro de 2024, a Lei nº 15.042 criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) com a finalidade de controlar, monitorar e reduzir emissões de carbono no Brasil. A transição para energias limpas é uma ação ambientalmente responsável, representando um diferencial competitivo para a indústria brasileira.

Uma em cada dez espécies conhecidas no mundo está na Floresta Amazônica, segundo a organização WWF (World Wildlife Fund). O bioma que tem o maior número de espécies de plantas e animais vivos no mundo compreende 40% de toda a América do Sul, e 60% desse território fica localizado no Brasil.

"A importância fundamental de toda essa biodiversidade da floresta torna a Amazônia um tema de interesse global", finaliza Vininha F. Carvalho.

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