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MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários

Plataforma disponibiliza cerca de oito mil obras literárias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/04/2026 às 17h43
MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Mais de 566 mil pessoas já se cadastraram na plataforma literária disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC), o MEC Livros . Cerca de 263 mil obras já foram alugadas desde o lançamento, no dia 6 de abril. .

O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br .

“A iniciativa contribui para preservar o patrimônio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedagógicas”, diz o MEC.

Os cinco livros mais lidos na plataforma são, nesta ordem:

  • Crime e Castigo , de Fiódor Dostoiévski;
  • A Cabeça do Santo , de Socorro Acioli;
  • Sem Despedidas , de Han Kang;
  • A Vegetariana , da mesma autora e
  • Harry Potter e a Pedra Filosofal , de J.K. Rowling.

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Como acessar

Para ler os livros disponíveis, basta acessar o site ou o aplicativo do MEC Livros e fazer o login com a conta do Gov.br .

O aplicativo está disponível para Android , computadores e também tem integração com o portal gov.br.

Na primeira página, já aparece uma lista de livros disponíveis, organizados por categorias como “Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, entre outras.

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado, há a opção de ler o resumo sobre a obra no botão “Mais informações”. Após clicar nesse botão, abrirá uma nova página que contém o botão “Emprestar e Ler”, basta selecioná-lo e o livro estará à disposição para leitura.

Os livros devem ser devolvidos em 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título.

Segundo o MEC, estão sendo implementadas melhorias para permitir a devolução a qualquer tempo , além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.

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