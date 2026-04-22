Quarta, 22 de Abril de 2026
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novas regras do Minha Casa, Minha Vida começam a valer nesta quarta

Limites de renda e valor máximo dos imóveis foram atualizados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/04/2026 às 11h34
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida começam a valer nesta quarta
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

As novas regras para financiamento de imóveis por meio do programa Minha Casa, Minha Vida começam a valer a partir desta quarta-feira (22). Com as mudanças, os limites de renda passam a ser:

O valor máximo dos imóveis também foi atualizado – para a faixa 3, passa a ser R$ 400 mil e, para a faixa 4, R$ 600 mil.

As mudanças foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ampliação contará com recursos do Fundo Social, com cerca de R$ 31 bilhões destinados ao programa.

Segundo o governo, as mudanças devem ampliar o acesso ao programa, totalizando 87,5 mil famílias com juros menores; 31,3 mil novas famílias na faixa 3; e 8,2 mil famílias incluídas na faixa 4 .

A equipe técnica estima impacto de R$ 500 milhões em subsídios e de R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 3 horas

CCJ da Câmara retoma análise do fim da escala 6x1 nesta quarta

PL e PSDB pediram vista de proposta que reduz jornada de trabalho
Política Há 1 dia

Lula chama conflito no Oriente Médio de “guerra da insensatez”

Ele comentou a possibilidade de retomada das hostilidades
Política Há 1 dia

Lula fala em reciprocidade após expulsão de delegado dos EUA

Não podemos aceitar essa ingerência, afirmou o presidente

 © Ricardo Stuckert / PR
Política Há 2 dias

Na Alemanha, Lula defende pioneirismo de biocombustíveis brasileiros

Ele criticou o regulamento ambiental adotado pela União Europeia
Política Há 3 dias

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Documento está disponível na página da instituição

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 30°
28° Sensação
1.67 km/h Vento
60% Umidade
96% (1.9mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h11 Pôr do sol
Quinta
23° 17°
Sexta
21° 17°
Sábado
22° 16°
Domingo
18° 17°
Segunda
18° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Chikungunya: Dourados decreta calamidade; vacinação começa segunda
Geral Há 2 minutos

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado
Tecnologia Há 16 minutos

Downtime eleva custos e impacta operações
Saúde Há 36 minutos

Tratamento integrado pode melhorar bem-estar e longevidade
Câmara Há 36 minutos

Comissão da Câmara aprova punição para presos que posarem para fotos dentro de presídios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 -0,12%
Euro
R$ 5,82 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 417,905,98 +4,86%
Ibovespa
193,475,60 pts -1.35%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias