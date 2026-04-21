Terça, 21 de Abril de 2026
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula fala em reciprocidade após expulsão de delegado dos EUA

Não podemos aceitar essa ingerência, afirmou o presidente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/04/2026 às 09h37

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em reciprocidade depois que o governo de Donald Trump pediu a saída de um delegado da Polícia Federal , envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, do território estadunidense. A declaração foi dada nesta terça-feira (21) a jornalistas durante viagem à Alemanha.

“Não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que, se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o deles no Brasil. Não tem conversa”, disse Lula.

“Nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter com relação ao Brasil.

Entenda

O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos (EUA) informou, nesta segunda-feira (20), que pediu a saída de um “funcionário brasileiro” do país. Embora a postagem não cite nomes, o texto indica que se trata de um delegado da Polícia Federal envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem.

A manifestação foi publicada na rede social X. Na mensagem, o órgão estadunidense informou que o servidor teria tentado contornar mecanismos formais de cooperação jurídica.

“Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso.”

Ramagem foi solto na última quarta-feira (15) após ficar dois dias preso na Flórida.

O ex-deputado foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Ramagem a 16 anos de prisão na ação penal relacionada à trama golpista.

Após a condenação, ele perdeu o mandato, fugiu do Brasil para evitar o cumprimento da pena e passou a residir nos Estados Unidos.

Em dezembro de 2025, o ministro Alexandre de Moraes determinou o envio de pedido formal de extradição de Ramagem aos Estados Unidos, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Este mês, a Polícia Federal informou que a prisão de Ramagem pelo serviço de imigração estadunidense ocorreu como resultado de cooperação policial internacional entre o Brasil e os Estados Unidos.

Segundo a corporação, o ex-deputado foi detido na cidade de Orlando e é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação por crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Ricardo Stuckert / PR
Política Há 22 horas

Na Alemanha, Lula defende pioneirismo de biocombustíveis brasileiros

Ele criticou o regulamento ambiental adotado pela União Europeia
Política Há 2 dias

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Documento está disponível na página da instituição

 © Ricardo Stuckert / PR
Política Há 3 dias

Lula defende fim da 6x1 e diz que ganhos não podem valer só para ricos

Em discurso, presidente diz que países precisam ouvir anseios do povo
Política Há 3 dias

Pobres não podem pagar por irresponsabilidade das guerras, diz Lula

Presidente participa de Fórum Democracia Sempre, na Espanha
Política Há 4 dias

Douglas Ruas é eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio

Dos 45 parlamentares presentes, 44 votaram a favor e uma abstenção

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
1.17 km/h Vento
91% Umidade
100% (2.5mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quarta
26° 15°
Quinta
25° 17°
Sexta
22° 17°
Sábado
21° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
Morte Suspeita Há 2 minutos

Idoso é encontrado morto em área rural de Tiradentes do Sul
Trânsito Urbano Há 12 minutos

Colisão entre moto e van deixa jovem em estado crítico em Três Passos
Trânsito Há 2 horas

Acidente é registrado na BR-468, trevo do Citegem em Bom Progresso
Trânsito Há 2 horas

Miraguaí: Motociclista fica ferido em acidente na Avenida Ijuí
Internacional Há 12 horas

Cuba confirma encontro em Havana com delegação dos EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 +0,42%
Euro
R$ 5,86 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,590,63 +0,51%
Ibovespa
196,132,06 pts 0.2%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias