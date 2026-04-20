Governo do Estado repassa mais de R$ 14 milhões para estudantes beneficiados pelo Programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado realizou, nesta segunda-feira (20/4), o pagamento de 87.051 bolsas do Programa Todo Jovem na Escola (TJE) . Ao todo, 85.818 estudantes da Rede Estadual foram beneficiados com os repasses de auxílio financeiro, em um investimento de R$ 14.708.700. Os valores são referentes à frequência escolar do mês de março.

Voltado para os alunos do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social, o TJE é uma política pública que busca incentivar a conclusão dos estudos e reduzir a evasão escolar por meio de bolsas de permanência. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Requisitos para ter direito ao benefício

Para ser contemplado pelo programa, o estudante precisa estar matriculado no Ensino Médio da Rede Estadual, independentemente de ser no ensino regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, é necessário ter o CPF registrado no Cadastro Único (CadÚnico), com dados atualizados e renda familiar de até R$ 660 por pessoa.

Outro requisito é a presença em sala de aula. Se o aluno registrar frequência escolar inferior a 75% em um mês, ele não recebe a bolsa referente àquele período. O pagamento é retomado automaticamente assim que a frequência mínima for alcançada novamente.

Os valores das bolsas também variam conforme o perfil de cada estudante beneficiado:

R$ 150 mensais para alunos do Ensino Médio regular ou Educação de Jovens e Adultos (EJA);

R$ 225 mensais para estudantes de escolas de Tempo Integral ou matriculados em Cursos Técnicos Integrados.

O limite de idade para participar é até 21 anos para estudantes do Ensino Médio regular e até 29 anos para estudantes da EJA. A inscrição no programa é automática quando os dados do estudante na matrícula escolar e no CadÚnico estão completos e consistentes.

Benefícios do TJE incluem bolsas, prêmios e poupança estudantil

Todos os valores do TJE são depositados no Cartão Cidadão emitido em nome do estudante. O cartão pode ser usado na modalidade débito em estabelecimentos com a máquina Vero Banrisul, como supermercados, farmácias, postos de gasolina e padarias. Não é possível sacar o saldo diretamente.

Além das bolsas mensais, pagas de março a dezembro, o programa oferece um auxílio de R$ 150 para compra de material escolar, repassado no início do ano. Também existe a modalidade do Prêmio Engajamento, com o pagamento de R$ 150 pela participação nas provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A cada ano letivo concluído, o aluno do TJE recebe ainda a Poupança Aprovação, no valor de R$ 300, o que equivale a duas bolsas mensais. Nesse caso, o montante fica rendendo e só pode ser utilizado integralmente ao final do Ensino Médio, sendo permitido, conforme regulamento, um resgate parcial de R$ 75 a cada aprovação anual para os estudantes do Ensino Médio regular.

Todo Jovem na Escola

