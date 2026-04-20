Segunda, 20 de Abril de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Na Alemanha, Lula defende pioneirismo de biocombustíveis brasileiros

Ele criticou o regulamento ambiental adotado pela União Europeia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/04/2026 às 11h19
Na Alemanha, Lula defende pioneirismo de biocombustíveis brasileiros
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira (20), durante visita à Alemanha, o que chamou de trajetória pioneira dos biocombustíveis brasileiros e criticou o regulamento ambiental adotado pela União Europeia (UE). As declarações foram dadas durante o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, em Hanôver.

“Nosso etanol, de cana-de-açúcar, produz mais energia por hectare plantado, tem uma das menores pegadas de carbono do mundo e reduz emissões de até 90% em relação à gasolina”, disse, ao citar que a UE espera chegar a 50% de renováveis em sua matriz até 2050 enquanto o Brasil já cumpriu essa meta em 2025.

Em sua fala, Lula destacou que o transporte figura atualmente como um dos principais gargalos de descarbonização da Europa. “Apesar disso, a União Europeia está revisando o seu regulamento sobre biocombustíveis. Estão na mesa propostas que ignoram práticas de sustentabilidade no uso do solo brasileiro”.

O presidente lembrou que, em janeiro, entrou em vigor um “mecanismo unilateral” de cálculo de carbono que desconsidera o baixo nível de emissões do processo produtivo brasileiro baseado em fontes renováveis.

“Essas iniciativas podem dificultar a oferta de energia limpa ao consumidor europeu em momento crítico. A elevação de padrões ambientais é necessária, mas não é correta. Adotar critérios que ignorem outras realidades e prejudicam os produtores brasileiros”, completou.

“Estamos dispostos a deixar de ser um país em vias de desenvolvimento e queremos nos tornar um país desenvolvido. E não jogaremos fora as oportunidades da transição energética que estão colocadas para o mundo. Quem quiser produzir com energia mais barata e com energia verdadeiramente limpa, procure o Brasil, que nós temos espaço e oportunidade para quem quiser apostar no futuro”, concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 1 dia

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Documento está disponível na página da instituição

 © Ricardo Stuckert / PR
Política Há 2 dias

Lula defende fim da 6x1 e diz que ganhos não podem valer só para ricos

Em discurso, presidente diz que países precisam ouvir anseios do povo
Política Há 2 dias

Pobres não podem pagar por irresponsabilidade das guerras, diz Lula

Presidente participa de Fórum Democracia Sempre, na Espanha
Política Há 3 dias

Douglas Ruas é eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio

Dos 45 parlamentares presentes, 44 votaram a favor e uma abstenção
Política Há 3 dias

Lula alerta sobre risco de bets e big techs para famílias e democracia

Presidente defende que falta de regras põe democracia em risco

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
1.27 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
26° 18°
Sexta
27° 17°
Sábado
23° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 10 minutos

Monique Medeiros se entrega à polícia e volta a ser presa
Tecnologia Há 40 minutos

ANS inclui cirurgia robótica da próstata nos planos de saúde
Trânsito Há 1 hora

Atropelamento deixa pedestre inconsciente e motociclista ferido em Crissiumal
Causa Animal Há 1 hora

Municípios gaúchos podem se habilitar para receber recursos destinados à causa animal
Tecnologia Há 1 hora

Setor imobiliário amplia uso de tecnologia e dados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 -0,10%
Euro
R$ 5,86 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,119,05 -1,49%
Ibovespa
196,017,28 pts 0.14%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7005 (18/04/26)
14
17
32
44
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3665 (18/04/26)
01
02
03
05
06
07
09
10
11
13
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias