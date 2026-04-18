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Gabriel Souza participa de feira multissetorial em Três Passos e destaca investimentos do Estado na região Celeiro

O vice-governador Gabriel Souza participou, neste sábado (18/4), da 18ª Feira Exposição Comercial, Industrial e Agropecuária (Feicap), em Três Pass...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/04/2026 às 18h26
Gabriel Souza participa de feira multissetorial em Três Passos e destaca investimentos do Estado na região Celeiro
Gabriel também destacou os investimentos realizados pelo Estado em Três Passos, com impactos diretos na vida da população -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza participou, neste sábado (18/4), da 18ª Feira Exposição Comercial, Industrial e Agropecuária (Feicap), em Três Passos. Durante a visita, destacou a relevância do evento para a economia local e regional, evidenciando o papel das feiras como impulsionadoras de negócios, integração e desenvolvimento.

“Estou muito feliz de estar novamente aqui na Feicap, uma feira que chega à sua 18ª edição mostrando a força da economia da nossa região. No ano passado, foram mais de R$ 50 milhões em negócios e mais de 110 mil visitantes, e a expectativa é de crescimento ainda maior neste ano. Isso demonstra que, mesmo diante das adversidades do agro, como as estiagens, o Rio Grande do Sul segue com uma economia pujante”, afirmou.

Gabriel também destacou os investimentos realizados pelo Estado em Três Passos, com impactos diretos na qualidade de vida da população. “São mais de R$ 7 milhões destinados ao hospital da cidade, entre equipamentos, melhorias estruturais e aumento de 80% no custeio. Isso é resultado de um trabalho de organização das contas públicas, que permitiu ao Estado voltar a investir e ampliar os serviços à população”, disse.

Vice-governador foi recebido pela corte da feira e também por autoridades locais em sua visita a Três Passos -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Vice-governador foi recebido pela corte da feira e também por autoridades locais em sua visita a Três Passos -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador ainda falou sobre as obras na RS-305, aguardadas há mais de 30 anos. “É a maior obra do Estado em andamento e está avançando, com potencial de transformar a logística da região e impulsionar o desenvolvimento”, completou.

Turismo como vetor de desenvolvimento

Durante a abertura do Painel dos Eventos Turísticos, no Espaço Turismo da Feicap, o vice-governador destacou o crescimento do setor no Estado e a estratégia de interiorização das políticas públicas.

“O Rio Grande do Sul vive um novo momento no turismo. Em 2025, o setor cresceu 11,4%, mais que o dobro da média nacional, e alcançamos o recorde de 1,5 milhão de turistas internacionais. Esse resultado vem de uma estratégia consistente, com mais de R$ 60 milhões investidos em promoção, além de ações de qualificação, ampliação da conectividade aérea e atração de investimentos”, afirmou.

Entre 2021 e 2025, o Estado investiu cerca de R$ 760 milhões no setor, contemplando ações de promoção, infraestrutura e incentivos, com foco no fortalecimento dos destinos regionais.

Na região Celeiro, um dos principais destaques é o Parque Estadual do Turvo, que passa por um processo de qualificação da infraestrutura após concessão à iniciativa privada. A previsão é de mais de R$ 202 milhões em investimentos ao longo do contrato, ampliando o potencial turístico e econômico do local.

Sobre a feira

A Feicap, considerada a maior feira multissetorial da Região Celeiro e uma das mais relevantes do Noroeste do Estado, iniciou dia 16 de abril e segue até a próxima terça-feira (21), reunindo setores como comércio, indústria, serviços e agropecuária, movimentando negócios e fortalecendo o desenvolvimento regional.

Em sua visita a Feicap, Gabriel conversou com visitantes e feirantes -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Em sua visita a Feicap, Gabriel conversou com visitantes e feirantes -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Texto: Dayanne Rodrigues/Ascom GVG
Edição: Secom

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