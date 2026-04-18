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Governo Leite movimenta a economia no Médio Alto Uruguai com pavimentação asfáltica entre Iraí e Planalto

A pavimentação do trecho da ERS-324 entre Iraí e Planalto já impulsiona a economia no norte do Rio Grande do Sul. Entregue em outubro de 2025 pelo ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/04/2026 às 13h16
Governo Leite movimenta a economia no Médio Alto Uruguai com pavimentação asfáltica entre Iraí e Planalto
Com 11 quilômetros asfaltados, a rodovia é uma conexão qualificada com a BR-386, facilitando o escoamento da produção local -Foto: Divulgação Daer

A pavimentação do trecho da ERS-324 entre Iraí e Planalto já impulsiona a economia no norte do Rio Grande do Sul. Entregue em outubro de 2025 pelo governador Eduardo Leite , a obra beneficia motoristas, produtores e turistas com mais segurança e agilidade, fortalecendo o escoamento da produção e a integração regional.

Com 11 quilômetros asfaltados e investimento de R$ 25,2 milhões, a ligação regional atende a uma demanda antiga da população. A via estratégica - que proporciona uma conexão qualificada com a BR-386 - reduz custos logísticos para grãos, leite e suínos, além de potencializar o turismo no Médio Alto Uruguai.

"Esta pavimentação representa o Estado investindo para integrar pessoas e fomentar a economia", destaca o titular da Selt, Clóvis Magalhães. "O trecho era uma demanda antiga e agora se torna essencial para o escoamento da produção agrícola e para o turismo, gerando desenvolvimento sustentável", afirma.

Obra na RS-324 gera impacto direto na economia e no cotidiano das comunidades -Foto: Divulgação Daer
Obra na RS-324 gera impacto direto na economia e no cotidiano das comunidades -Foto: Divulgação Daer

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o sucesso da obra reflete o comprometimento da autarquia na atualização dos parâmetros técnicos e financeiros. "Era um projeto antigo que demandou revisão criteriosa para viabilizar a retomada dos serviços. Assim, as máquinas puderam voltar à pista e executar o trabalho de forma contínua até a entrega desse trecho estratégico", explica.

Impacto na vida da população

Jair Barros da Silva já sente a diferença com o asfalto e observa o aumento de turistas e do movimento em Iraí Foto Di
Jair Barros da Silva já sente a diferença com o asfalto e observa o aumento de turistas e do movimento em Iraí -Foto: Divulgação Daer

Os benefícios já são percebidos no cotidiano de moradores e empresários. Jair Barros da Silva, funcionário de um hotel com águas termais em Iraí, relata aumento no fluxo de caminhões e de turistas desde a conclusão da pavimentação. “Iraí perdia muito, pois os motoristas não queriam percorrer esse trecho de estrada de chão. Hoje, com a obra finalizada, a rodovia fortalece a vinda de visitantes”, afirma.

A melhoria nas condições de tráfego trouxe mais previsibilidade às viagens e ampliou a procura por hospedagem, especialmente em períodos de maior movimento. Com o asfalto, o acesso ficou mais rápido e seguro, o que incentiva tanto quem transporta mercadorias quanto quem busca conhecer a cidade. Isso reflete diretamente no nosso movimento e na economia local, que passa a receber mais gente e a girar com mais intensidade.

Marília de Bairro Zanardi comemora o aumento do movimento e planeja ampliar o restaurante para receber mais turistas Fot
Marília de Bairro Zanardi comemora o aumento do movimento e planeja ampliar o restaurante para receber mais turistas -Foto: Divulgação Daer
A agricultora Marília de Bairro Zanardi abriu um restaurante e celebra as mudanças trazidas pelo asfalto. "O movimento aumentou e estamos cheios de clientes, do caminhoneiro ao agricultor. Pretendemos ampliar o estabelecimento para atender turistas rumo a Ametista do Sul", antecipa.

O mecânico Rudimar Bortolozo relata o impacto no comércio local. "De Iraí a Planalto, levávamos até 1h30. Hoje, chegamos em 10 minutos. Fazemos consertos de caminhões que transportam insumos, e o movimento na oficina cresceu. Já se fala até na construção de um distrito industrial nas proximidades, o que atrairá novas empresas", comemora.

Série sobre as Ligações Regionais

A pavimentação da ERS-324 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Selt e do Daer. Antes, os investimentos nessas obras estruturantes eram limitados. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias aguardadas há décadas pelas comunidades.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

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