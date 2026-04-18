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PM monta esquema de segurança para feriados de Tiradentes e São Jorge

Policiais já estão em ação em estradas, pontos turísticos e praias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/04/2026 às 13h03
PM monta esquema de segurança para feriados de Tiradentes e São Jorge
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Militar (PM) planejou amplo esquema de segurança para os feriados de Tiradentes, no dia 21, e o estadual de São Jorge (23). Com dois feriados seguidos, o governo do estado e a prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo no dia 22. Ao todo, 4.482 policiais militares já estão em ação nas estradas estaduais, vias expressas, pontos turísticos, partidas de futebol e praias com maior circulação de banhistas.

Nas estradas, o esquema conta com 780 policiais mobilizados pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), além de equipes dos batalhões operacionais de área, que darão apoio em rodovias estaduais e algumas federais, como a BR-101, no trecho entre Niterói e Manilha, em Itaboraí.

Nas vias expressas, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estará com efetivo reforçado de policiais e viaturas, visando à ampliação de suas ações ostensivas.

Na Rodoviária do Rio, equipes do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estão intensificando as abordagens e revistas aos ônibus e passageiros. O BPTur estará ainda com esquema diferenciado nos principais pontos turísticos da capital, como o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Porto Maravilha, como também no interior do estado.

No final de semana serão realizadas três jogos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, durante o feriado prolongado . Neste sábado (18), o Vasco recebe o São Paulo em São Januário; Flamengo enfrenta o Bahia no domingo (19), no Maracanã; e Botafogo e Chapecoense jogam na terça-feira (21),no Estádio do Engenhão.

As partidas serão acompanhadas pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), que contará com o apoio especializado do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), além das unidades das áreas onde serão realizados os eventos esportivos.

A corporação também seguirá com o reforço de efetivo direcionado à Operação Praia, com concentração de equipes nas orlas das zonas sul e oeste da capital, de Niterói, da Região dos Lagos e Costa Verde. Somente na orla, entre as praias da zona sul e o Recreio dos Bandeirantes, no outro extremo da cidade, serão empregados extraordinariamente perto de 1.100 policiais militares.

O Grupamento Aeromóvel (GAM) fará o monitoramento aéreo de estradas, vias expressas e da orla, mantendo contato direto com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que também acompanhará continuamente as imagens dos drones da corporação e de milhares de câmeras distribuídas pelo espaço urbano, sobretudo nas áreas de maior concentração de pessoas.

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