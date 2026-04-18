Sábado, 18 de Abril de 2026
14°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pobres não podem pagar por irresponsabilidade das guerras, diz Lula

Presidente participa de Fórum Democracia Sempre, na Espanha

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/04/2026 às 12h16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um duro discurso contra as guerras em curso e em defesa do fortalecimento do multilateralismo, na manhã deste sábado (18), em Barcelona, na Espanha. Ele participa da quarta reunião de alto nível do Fórum de Defesa da Democracia.

O presidente está na Europa onde cumprirá agenda em três países . Em sua manifestação, Lula destacou que as consequências dos conflitos armados recaem sobre os mais pobres.

"O Trump invade o Irã e aumenta o feijão no Brasil, o milho no México, aumenta a gasolina em outro país. É o pobre que vai pagar pela irresponsabilidade de guerras que ninguém quer?", questionou.

Lula destacou que os países têm outros problemas para enfrentar e o mundo "não está precisando de guerra".

"Temos mais de 760 milhões de pessoas passando fome, temos milhões de pessoas analfabetas, tivemos milhões de pessoas que morreram porque não tinha vacina contra a covid-19", continuou.

Lula observou que o mundo vive o período com o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e pediu ação coordenada da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Precisamos exigir que o secretário-geral da ONU convoque reuniões extraordinárias, mesmo sem pedir aos cinco membros do Conselho de Segurança", afirmou.

O presidente criticou algumas das principais guerras em andamento, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, a destruição da Faixa de Gaza por Israel e a o conflito dos Estados Unidos contra o Irã, no Oriente Médio.

"Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. Nenhum. E os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU devem se reunir para mudar seu comportamento.Nós não podemos levantar todo dia de manhã, e dormir todo dia a noite, com tuíte de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra. Ou seja, e todos eles tomam decisão sem consultar a ONU, da qual são eles membros e fazem parte do conselho", prosseguiu Lula.

O presidente brasileiro lamentou o silêncio dos países e pontuou que a democracia nas Nações Unidas depende do envolvimento dos países. "Fortalecer o multilateralismo depende de nós".

Regulação das plataformas digitais

Ainda em seu discurso, Lula criticou o papel das plataformas digitais na desestabilização política dos países, e pediu que a própria ONU lidere discussões sobre regras compartilhadas entre as nações.

"A verdade, nua e crua, é que a mentira ganhou da verdade. Esse é o dado concreto. Para mentir, você não tem que explicar. Para se justificar, você tem que se explicar", afirmou.

Lula cobrou ações da ONU também no tema das plataformas.

"Ela precisa funcionar para garantir, por exemplo, que as plataformas sejam reguladas no mundo inteiro, para todo mundo. Não pode o presidente da República interferir na eleição de um país interferir na eleição de outro, pedir voto para outro. Cadê a soberania eleitoral? Cadê a soberania territorial? Esse é um tema que nós precisamos discutir e nos fazer ouvir. E o cenário que temos que brigar é dentro das Nações Unidas", completou Lula.

O Fórum Democracia Sempre é uma iniciativa lançada em 2024 envolvendo os governos de Brasil, Espanha, Colômbia, Chile e Uruguai. Em Barcelona, o evento, organizado pelo presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, também conta com as participações dos presidentes Yamandú Orsi (Uruguai), Gustavo Petro (Colômbia), Ciyril Ramaphosa (África do Sul), Claudia Sheinbaum (México) e do ex-presidente do Chile, Gabriel Boric.

Agenda na Europa

Após o compromisso na Espanha Lula embarca para a Alemanha neste domingo (19), onde participará da Hannover Messe – a maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo - que nesta edição homenageia o Brasil. Ainda na Alemanha, o presidente brasileiro terá uma reunião com o chanceler Friedrich Merz.

A viagem se encerrará dia 21, com uma rápida visita de Estado a Portugal. Em Lisboa, Lula se encontra com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente António José Seguro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Ricardo Stuckert / PR
Política Há 4 horas

Lula defende fim da 6x1 e diz que ganhos não podem valer só para ricos

Em discurso, presidente diz que países precisam ouvir anseios do povo
Política Há 24 horas

Douglas Ruas é eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio

Dos 45 parlamentares presentes, 44 votaram a favor e uma abstenção
Política Há 1 dia

Lula alerta sobre risco de bets e big techs para famílias e democracia

Presidente defende que falta de regras põe democracia em risco
Política Há 1 dia

Brasil e Espanha assinam acordos sobre big techs e tecnologia digital

Presidentes se encontraram em Barcelona, na 1ª Cúpula Brasil-Espanha

 (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Política Há 1 dia

Hugo Motta marca sessão da Câmara nesta sexta para acelerar PEC 6x1

Presidente da Casa usa manobra regimental para tentar aprovação do texto até o final de maio

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 27°
27° Sensação
1.18 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Domingo
29° 12°
Segunda
27° 14°
Terça
19° 16°
Quarta
27° 15°
Quinta
21° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 15 minutos

Lula fala para milhares na Espanha e pede coerência dos progressistas
Internacional Há 44 minutos

Papa: estou na África para encorajar católicos, não debater com Trump
Turismo Há 1 hora

Em Balneário Camboriú, governador Jorginho Mello participa de carreata que celebra a Rota do Antigomobilismo
Saúde Há 1 hora

Anvisa discute norma para manipulação de canetas emagrecedoras
Esportes Há 2 horas

Flamengo aposenta camisa 14 de Oscar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,22%
Euro
R$ 5,86 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,215,44 -2,27%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7004 (17/04/26)
23
35
52
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3664 (17/04/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
16
18
19
20
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias