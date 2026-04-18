Sábado, 18 de Abril de 2026
14°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/04/2026 às 08h38
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões neste sábado
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.998 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 60 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa .

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 12 horas

Pesquisas em reator nuclear da USP serão feitas temporariamente em BH

Equipamento está desativado desde o 2º semestre de 2025 após incêndio

 Seis mulheres e 14 homens assumem o posto de capitão, passando a integrar o Quadro de Oficiais de Estado-Maior do CBMRS -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Segurança Pública Há 12 horas

Governador Eduardo Leite destaca fortalecimento do Estado na formatura de novos capitães do Corpo de Bombeiros Militar

O governador Eduardo Leite participou da cerimônia de formatura do Curso Superior de Bombeiro Militar (CSBM), realizada nesta sexta-feira (17/4), n...

 O investimento total para implementação do novo batalhão e da praça é de R$ 16,6 milhões -Foto: Vitor Rosa/Secom
Obras Há 16 horas

Eduardo Leite e Gabriel Souza autorizam o início das obras da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar, em Guaíba

O governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador Gabriel Souza, assinou, nesta sexta-feira (17/4), a ordem de início da construção da nov...

 Leite e Gabriel destacaram que obra impulsionará desenvolvimento na região -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Estradas Há 17 horas

Eduardo Leite e Gabriel Souza assinam ordem de início para novo lote de obras do acesso municipal a Cerro Grande do Sul

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza assinaram, nesta sexta-feira (17/4), a ordem de início para as obras do segundo lote d...

 © jornalistassp/Instagram
Geral Há 17 horas

Morte de equipe da Band expõe precarização do jornalismo, diz Fenaj

Cinegrafista e repórter sofreram acidente de carro em Minas Gerais

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 27°
25° Sensação
0.58 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Domingo
29° 12°
Segunda
27° 14°
Terça
19° 16°
Quarta
27° 15°
Quinta
21° 18°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 51 minutos

Rio terá lei contra abuso a mulheres no transporte coletivo
Esportes Há 51 minutos

Projeto que Oscar Schmidt viabilizou vence torneio escolar nacional
Justiça Há 51 minutos

Justiça condena jovem que armou estupro coletivo contra adolescente
Economia Há 2 horas

Versão cidadã do Orçamento 2027 traduz termos técnicos para o público
Esportes Há 2 horas

Família se despede de Oscar em cerimônia reservada de cremação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,22%
Euro
R$ 5,86 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,476,30 -1,48%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7004 (17/04/26)
23
35
52
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3664 (17/04/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
16
18
19
20
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias