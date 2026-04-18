Governador Eduardo Leite destaca fortalecimento do Estado na formatura de novos capitães do Corpo de Bombeiros Militar

Seis mulheres e 14 homens assumem o posto de capitão, passando a integrar o Quadro de Oficiais de Estado-Maior do CBMRS -Foto: Mauro Nascimento/Secom

O governador Eduardo Leite participou da cerimônia de formatura do Curso Superior de Bombeiro Militar (CSBM), realizada nesta sexta-feira (17/4), no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Seis mulheres e 14 homens concluíram a formação e assumem o posto de capitão, passando a integrar o Quadro de Oficiais de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS).

Leite destacou o compromisso institucional dos novos oficiais com a sociedade e o papel estruturante do Estado no fortalecimento da segurança pública. “Vocês ingressam no serviço público com a missão de servir à sociedade gaúcha, acima de qualquer governo, com dedicação permanente, disciplina e elevado senso de responsabilidade. A função que assumem exige constância, preparo e capacidade de resposta qualificada em todos os momentos, honrando a confiança depositada pela população”, declarou.

O governador também reforçou os avanços recentes do Estado. “O Rio Grande do Sul vive hoje uma nova realidade institucional, construída a partir da reorganização das contas públicas e da retomada da capacidade de investimento, o que nos permite ampliar efetivo, qualificar estruturas e modernizar equipamentos. Esse conjunto de ações integra uma política consistente de fortalecimento das forças de segurança e de melhoria dos serviços prestados à população, consolidando um Estado mais eficiente, presente e preparado para atender às demandas da sociedade", afirmou Leite.

Leite falou do compromisso institucional dos novos oficiais com a sociedade e o papel do Estado de qualificar a segurança no RS -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Iniciado em outubro de 2024, o CSBM foi coordenado e executado pela Academia de Bombeiro Militar. Ao longo de 2.700 horas-aula, os novos capitães aprenderam diversos conteúdos necessários ao desempenho das atribuições, como direito aplicado à função, defesa civil, administração pública, gestão de pessoas e de recursos financeiros, combate a incêndio, busca e salvamento de pessoas e animais, atendimento pré-hospitalar, entre outras disciplinas.

O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, ressaltou a importância da formação para a atuação dos futuros capitães. "Investir na qualificação e no fortalecimento do efetivo é tão importante quanto empregar recursos em viaturas e equipamentos. Portanto, mais do que a ascensão ao posto de capitão, este curso possibilitou a vocês novos conhecimentos e o aprimoramento de técnicas que serão fundamentais para que todos possam exercer suas funções com excelência. Tenho certeza de que os novos capitães estão preparados para liderar suas tropas, reforçando o compromisso de servir e de proteger a sociedade gaúcha", enfatizou.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Ricardo Mattei Santos, salientou o momento de transformação vivido pela corporação e a responsabilidade dos novos oficiais. “Vivemos um momento ímpar no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Ao longo dos anos, acompanhamos o crescimento da instituição e, especialmente agora, avançamos com investimentos históricos que nos colocam em um novo patamar de atuação. Isso amplia a nossa capacidade de resposta e fortalece também o trabalho preventivo, que é essencial para proteger a sociedade”, afirmou.

“A chegada destes novos capitães representa não apenas a renovação da liderança, mas o compromisso com uma atuação cada vez mais qualificada, próxima da tropa e alinhada às demandas da população. Somado a isso, seguimos ampliando o efetivo, com a formação de novos soldados ainda neste ano, o que reforça nossa presença em todo o Estado. Aos novos oficiais, cabe agora liderar pelo exemplo, aprender com a experiência e servir com dedicação à sociedade gaúcha”, destacou o comandante-geral do CBMRS.

Novos capitães iniciaram o curso de formação em outubro de 2024, onde aprenderam conteúdos necessários para as novas atribuições -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Investimento em viaturas e equipamentos

O governo do Estado investiu na renovação das frotas das forças de segurança nos últimos anos. O CBMRS recebeu 605 viaturas e hoje conta com 1.122 veículos. Desde o início da gestão Leite, a instituição obteve um acréscimo de 148 embarcações e outros veículos aquáticos, tendo atualmente 221. Há também um helicóptero, adquirido em 2023, e outra aeronave que deve ser entregue ainda este ano, no valor de R$ 58 milhões.

Além disso, o CBMRS opera com duas autoescadas mecânicas Magirus com alcance de até 55 metros de altura. Esses equipamentos, adquiridos em 2022 por R$ 16,1 milhões, foram destinados a Porto Alegre e Caxias do Sul para combate a incêndios.

Reforço do efetivo e da qualificação

Os investimentos do governo do Estado também possibilitaram que as forças de segurança incrementassem o efetivo. Hoje, as corporações vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP) contam com 27.086 servidores. Desse número, 3.137 são bombeiros – um incremento de 401 homens e mulheres ao efetivo.

Em 2025, o CBMRS abriu concurso público com 400 vagas para soldados. Em março deste ano, mais de 200 alunos aprovados na seleção iniciaram a formação para integrar o Corpo de Bombeiros. Os próximos passos são a conclusão das convocações e a realização de novo curso de formação.

Outro compromisso do governo do Estado para a segurança pública está no aprimoramento e na atualização constante dos servidores. Uma dessas iniciativas foi o primeiro Workshop de Inteligência Bombeiro Militar, realizado em 2024 em um encontro pioneiro, que reuniu agências estaduais de inteligência para fortalecer práticas e estreitar a colaboração mútua.

Os bombeiros também oferecem o Curso de Instrutor de Salvamento e Resgate Aquático, que em outubro de 2025 teve sua terceira edição. As aulas preparam os profissionais para formar guarda-vidas militares e civis temporários, contribuindo para a segurança da população e o fortalecimento da doutrina do salvamento aquático no Estado.

Nova turma se soma ao investimento do governo do Estado na corporação, que hoje conta com 3.137 bombeiros militares -Foto: Mauro Nascimento/Secom