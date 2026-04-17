Eduardo Leite e Gabriel Souza autorizam o início das obras da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar, em Guaíba

O governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador Gabriel Souza, assinou, nesta sexta-feira (17/4), a ordem de início da construção da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Guaíba. O investimento total é de R$ 16,6 milhões e a fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Leite destacou os avanços nos índices de segurança pública e reforçou que o cuidado com a população também passa pela oferta de locais seguros para a convivência comunitária. “O Rio Grande do Sul apresentou os melhores índices de segurança pública dos últimos anos, com reduções expressivas no número de crimes. Além do investimento em viaturas e equipamentos, seguimos aprimorando a infraestrutura de trabalho para os homens e mulheres que atuam diariamente na segurança do Estado”, ressaltou.

“Aqui em Guaíba, estas obras proporcionarão melhores condições e dignidade de trabalho aos profissionais dos municípios atendidos pelo batalhão. Além disso, o complexo contará com uma praça para a comunidade, pois entendemos que o papel da segurança pública não é apenas combater o crime, mas garantir a paz. Um espaço de convivência integrado ao batalhão certamente fortalecerá o entrosamento entre a segurança pública e a sociedade”, completou o governador.

O vice-governador Gabriel Souza salientou que o investimento reforça a estratégia do Estado de integrar segurança pública com qualidade urbana e presença do poder público nos territórios. “Estamos qualificando a estrutura de trabalho da Brigada Militar e, ao mesmo tempo, aproximando ainda mais a segurança da comunidade. Esse modelo, que une um batalhão moderno a um espaço público de convivência, dialoga com o que acreditamos no RS Seguro, com presença, prevenção e cuidado com as pessoas”, destacou. “É uma entrega concreta, que melhora o dia a dia de quem vive na região e também de quem está na linha de frente protegendo a população”, acrescentou Gabriel.

Leite: "Além de investir em viaturas e equipamentos, seguimos aprimorando a infraestrutura de trabalho na segurança do Estado" -Foto: Vitor Rosa/Secom

O novo batalhão

Com 2,3 mil metros quadrados de área construída, o batalhão será composto por seis blocos: administrativo, alojamentos, academia, linha de tiro, auditório e quartelaria (local de armazenamento, guarda e distribuição de armamentos, munições, uniformes e equipamentos). No terreno, ainda está prevista a construção de uma praça com 9,7 mil metros quadrados, integrando o espaço à comunidade. A conclusão dos trabalhos está prevista para o segundo semestre de 2027.

O 31º BPM pertence ao Comando Regional de Polícia Militar Centro Sul, que abrange cinco municípios: Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, Guaíba, Mariana Pimentel e Sertão Santana. “A obra do 31º BPM, em Guaíba, é de fundamental importância para a população de Guaíba e dos municípios da região. Não somente reforça a atuação da Brigada Militar naquela localidade como também agiliza o atendimento das ocorrências”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

“A SOP atua em setores tão distintos quanto educação, saúde e segurança pública. Em todos, nossos técnicos projetam espaços para aprimorar serviços e qualificar a vida da população. Em iniciativas como essas, que hoje autorizamos a construção, destacamos o fato de essas iniciativas articularem instituições e agentes de diferentes procedências para construirmos uma sociedade mais justa e pacificada”, afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Terreno em Guaíba que vai receber a nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar -Foto: Luís André/Secom

Melhorias para a cidade

A cerimônia também foi acompanhada pela prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim. Pelo Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o governo do Estado e a prefeitura, também serão realizadas, por parte do município, outras obras de contrapartida como a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e uma escola de Ensino Fundamental no terreno adjacente, além de outras melhorias de infraestrutura em torno do batalhão.

A obra integra o Programa RS Seguro, que atua com foco territorial em áreas com maiores indicadores de criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica. “O início das obras da nova sede do 31º Batalhão representa um avanço concreto na qualificação da segurança pública de Guaíba e da região. Investindo em novas estruturas, proporcionamos melhores condições de trabalho para nossos policiais, para que atuem com mais eficiência e garantam mais proteção para a comunidade. A praça anexa ao prédio será um ganho para a população, que terá um novo espaço de lazer e convivência", declarou o secretário executivo do Programa RS Seguro, Antônio Padilha.

Obra integra o RS Seguro, que além de levar segurança, também age com ações de cultura e educação nas comunidades atendidas -Foto: Vitor Rosa/Secom

Reforço no trabalho da Brigada Militar

Para o coronel Luigi Pereira, comandante-geral da Brigada Militar, a obra representa um avanço significativo para a segurança pública do Estado: "Hoje iniciamos uma importante obra para a segurança pública do Rio Grande do Sul, o quartel do 31º Batalhão de Polícia Militar. Este momento representa a valorização da tropa, proporcionando melhores condições de trabalho e ampliando a capacidade de atendimento à comunidade. Seguimos firmes, trabalhando para servir e proteger cada vez melhor", afirmou.

A SOP está executando a obra de outro BPM, o 33º, em Sapucaia do Sul. Com investimento de R$ 11,8 milhões, a estrutura terá mais de 2 mil m² de área construída, distribuídos nos mesmos seis blocos previstos para o 31º BPM. A conclusão dos serviços está prevista para agosto deste ano.

31º BPM

Área do terreno:7,5 mil m²

Área construída:2,3 mil m²

Bloco 1: administrativo

Bloco 2: acomodações do efetivo

Bloco 3: academia

Bloco 4: linha de tiro

Bloco 5: auditório

Bloco 6: quartelaria

Construções de apoio: reservatório, cisterna, casa de bombas, depósito de lixo, guarita, gerador, subestação etc.

Pátio para realização de eventos

Praça

Área do terreno:9,7 mil m²

Anfiteatro

Pista de patinação

Quadra poliesportiva

Pista de skate

Bicicletário

Brinquedos infantis

Equipamentos de ginástica

Jogos de mesa

Xadrez gigante

Área pet

Bloco com sanitários e depósito

Bebedouros, lixeiras e bancos em concreto

Estacionamento