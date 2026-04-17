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Eduardo Leite e Gabriel Souza assinam ordem de início para novo lote de obras do acesso municipal a Cerro Grande do Sul

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza assinaram, nesta sexta-feira (17/4), a ordem de início para as obras do segundo lote d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/04/2026 às 19h41
Eduardo Leite e Gabriel Souza assinam ordem de início para novo lote de obras do acesso municipal a Cerro Grande do Sul
Leite e Gabriel destacaram que obra impulsionará desenvolvimento na região -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza assinaram, nesta sexta-feira (17/4), a ordem de início para as obras do segundo lote do acesso municipal a Cerro Grande do Sul, na ERS-715. Com investimento de mais de R$ 38 milhões do Tesouro do Estado, serão pavimentados 14 quilômetros, em obra executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Este é o segundo lote de uma obra que, no total, chega a mais de R$ 60 milhões investidos pelo Estado. O primeiro lote, com dez quilômetros, já está com a pavimentação concluída após investimento de R$ 23 milhões. A obra que começa agora vai completar a pavimentação do trecho que liga Cerro Grande a Sentinela do Sul e à BRS-116.

O governador destacou os avanços que o acesso asfáltico proporciona. “É algo transformador da realidade e do desenvolvimento econômico de um município. Especialmente em cidades menores, a pavimentação significa também mais acesso à saúde e à educação, já que as pessoas se deslocam para buscar serviços no município que é referência na região. O mesmo ocorre para acessar o Ensino Superior ou Técnico, que muitas vezes também são em outra cidade. O escoamento da produção também também flui melhor”, disse. “Tudo isso significa mais conforto e segurança para a população que transita e mais desenvolvimento para o município.”

"Tudo isso significa mais conforto e segurança para a população que transita e desenvolvimento para o município", disse Leite -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Gabriel reforçou a importância da mudança de patamar nos acessos dos municípios e o fato de Cerro Grande do Sul estar deixando para trás os dias sem acesso pavimentado. “É o tipo de obra que não se mede só por números, mas pela mudança na qualidade de vida das pessoas. Vai oferecer dignidade para os que moram e produzem aqui. É mais um dos tantos exemplos que mostram que o Rio Grande do Sul está de pé, está diferente e está melhor”, enfatizou.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou que a obra permitirá uma ligação mais rápida e segura do município à BRS-116, importante rodovia para escoamento da safra e conexão com outros centros urbanos. “A população de Cerro Grande do Sul merece essa facilidade para se deslocar e esse incentivo para o desenvolvimento econômico e social”, afirmou.

“É o tipo de obra que não se mede só por números, mas pela mudança na qualidade de vida das pessoas
“É o tipo de obra que não se mede só por números, mas pela mudança na qualidade de vida das pessoas", afirmou Gabriel -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Desde 2019, o governo do Estado investiu R$ 1 bilhão em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas de ligação entre municípios. Antes, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Agora, 30 acessos já estão concluídos, 21 estão em obras e outros 11 trechos devem ser iniciados em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

O ato de assinatura contou também com a presença do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e dos prefeitos de Cerro Grande, Vilmar Schwalm, e de Sentinela do Sul, Júlio César Carvalho.

Obra completará pavimentação do trecho que liga Cerro Grande a Sentinela do Sul e à BRS-116 -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Obra completará pavimentação do trecho que liga Cerro Grande a Sentinela do Sul e à BRS-116 -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

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