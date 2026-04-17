Sexta, 17 de Abril de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Irã pode fechar Estreito de Ormuz se bloqueio naval dos EUA persistir

Para Iranianos, navios norte-americanos na região viola cessar-fogo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/04/2026 às 19h15

A Agência Tasnim, ligada ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (CGRI) , informou que se o bloqueio naval dos Estados Unidos (EUA) continuar, o Estreito de Ormuz voltará a ser fechado, prejudicando a comercialização de 20% da produção de petróleo no mundo.

Para os iranianos, a permanência dos navios estadunidenses na região é violação do acordo de cessar-fogo. As embarcações bélicas dos EUA podem prejudicar exportações e importações do Irã.

Navios norte-americanos estão posicionados no Oceano Índico a uma distância do Estreito de Ormuz de onde podem interceptar eventuais ataques do Irã.

Em postagem em rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o bloqueio naval contra o Irã permanecerá em pleno vigor “até que nossas negociações sejam 100% concluídas.”

Além do fim do bloqueio naval, a liberação do Estreito de Ormuz está condicionada

  • À proibição de passagem de navios militares e de navios de carga de países considerados hostis
  • Ao trânsito exclusivo das embarcações na rota designada pelo Irã
  • À coordenação do CGRI

O cessar-fogo dos ataques de Israel ao Líbano , determinado por Donald Trump após exigência do Irã, também foi condição fundamental para a reabertura do Estreito de Ormuz .

Após o fracasso das negociações de paz no Paquistão no último fim de semana, os EUA anunciaram bloqueio naval contra os portos iranianos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A eficiência desse bloqueio às exportações e importações iranianas é contestada. Três petroleiros iranianos, transportando 5 milhões de barris de petróleo bruto, deixaram o Golfo Pérsico pelo Estreito de Ormuz em meio ao bloqueio dos EUA, informou a empresa de rastreamento de navios Kpler à agencia francesa AFP.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Jornal Nacional/Reprodução)
Internacional Há 20 minutos

Irã pode fechar Estreito de Ormuz se bloqueio naval dos EUA persistir

Para Iranianos, navios norte-americanos na região viola cessar-fogo
Internacional Há 3 horas

Peru: ultraconservador e esquerda disputam voto a voto para 2º turno

Filha de ex-ditador, Keiko Fujimori garantiu 2º turno com apenas 17%
Internacional Há 5 horas

Israel atacou 129 unidades de saúde no Líbano em 45 dias de guerra

Pelos menos 37 mil construções civis foram destruídas no país
Internacional Há 8 horas

Irã anuncia abertura de Ormuz depois de cessar-fogo no Líbano

Liberação é limitada a período que resta de trégua entre Irã e EUA
Internacional Há 8 horas

Irã e Hezbollah atribuem cessar-fogo à união do Eixo da Resistência

Trump tentou capitalizar trégua no Líbano como ação da Casa Branca

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
20° Sensação
2.28 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sábado
27° 12°
Domingo
30° 12°
Segunda
28° 14°
Terça
25° 16°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Estradas Há 15 minutos

Eduardo Leite e Gabriel Souza assinam ordem de início para novo lote de obras do acesso municipal a Cerro Grande do Sul
Saúde Há 15 minutos

Governo do Estado confirma primeiro óbito por dengue do ano no RS
Internacional Há 16 minutos

Irã pode fechar Estreito de Ormuz se bloqueio naval dos EUA persistir
Esporte em luto Há 21 minutos

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete, aos 68 anos de idade.
Esportes Há 29 minutos

Familiares destacam exemplos de Oscar Schmidt

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,01%
Euro
R$ 5,86 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 409,605,59 +3,38%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7003 (16/04/26)
04
14
18
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3663 (16/04/26)
01
03
04
05
06
10
12
14
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias