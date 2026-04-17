Mulher é vítima de golpe com falsa identidade de familiar em aplicativo de mensagens

A vítima realizou dois pagamentos, que somam mais de R$ 4 mil. Ao ser solicitado um terceiro depósito, ela desconfiou da situação e percebeu que se tratava de um golpe.

O caso foi registrado como estelionato consumado e será investigado pela polícia. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente.

A orientação das autoridades é que, em situações semelhantes, as pessoas confirmem a identidade do solicitante por outros meios antes de realizar qualquer tipo de pagamento.





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