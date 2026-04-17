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BuyCo adquire participação na Venttra e amplia atuação em IA

Movimento reforça estratégia da companhia em integrar tecnologia e eficiência operacional nas jornadas de compra e venda de empresas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/04/2026 às 10h22
BuyCo adquire participação na Venttra e amplia atuação em IA
BuyCo

A BuyCo, empresa especializada em compra, venda e estruturação de negócios, adquiriu participação na Venttra Inteligência Comercial, empresa focada em soluções de inteligência de vendas, CRM, automações e inteligência artificial (IA). Com a transação, a Venttra passa a fazer parte do ecossistema da BuyCo e a contar com suporte estratégico para sua expansão.

A empresa seguirá sob liderança de seu fundador, Jean Pierry, que permanece à frente da operação após a entrada do novo sócio.

O relacionamento entre as empresas começou antes da transação. A BuyCo já utilizava as soluções da Venttra em seu próprio time comercial, com foco em qualificação de leads e organização do atendimento.

A implementação permitiu à empresa estruturar melhor seu funil de entrada, priorizar leads mais aderentes e reduzir o tempo de resposta no atendimento inicial — dois fatores relacionados à conversão.

"A decisão de investir veio da prática. Começamos utilizando a Venttra dentro de casa, observamos mudanças na qualidade dos leads e na velocidade de atendimento, e entendemos que fazia sentido trazer essa inteligência para mais perto da nossa operação", afirma Rafaela Rossi, CBO da BuyCo.

A partir dessa primeira frente, a parceria evoluiu para novas aplicações dentro da empresa. Atualmente, a BuyCo também utiliza a tecnologia na operação de buyside, com foco no atendimento e na qualificação de compradores.

Nesse contexto, a empresa iniciou o desenvolvimento do "Victor", uma camada de inteligência artificial ainda em fase de testes, voltada para interpretar o perfil e as intenções dos compradores, cruzar essas informações com a base de empresas disponíveis e direcionar oportunidades de acordo com cada perfil.

A solução realiza uma pré-análise antes do contato humano, organizando informações sobre interesses dos compradores e características das empresas para as interações iniciais.

Fundada com atuação no mercado de aceleração de vendas, a Venttra desenvolve projetos voltados à estruturação de operações comerciais, com foco em processos, uso de dados e implementação de ferramentas tecnológicas. A empresa atua na organização das operações, geração de leads e previsibilidade de receita para seus clientes.

A empresa também atua na estruturação de máquinas comerciais sob medida, integrando estratégia, operação e tecnologia para a organização de resultados de forma mensurável.

Para Jean Pierry, fundador da Venttra, a entrada da BuyCo marca um novo momento na trajetória da empresa. "A construção de modelos de receita previsível faz parte da minha atuação em times comerciais. Ao longo dos anos, atuei na estruturação dessas operações, inclusive na própria BuyCo, implementando esse modelo na prática. Com a Venttra, esse processo passa a incorporar novas camadas de tecnologia e automação", revela.

O executivo compartilha que o movimento também representa a continuidade desse trabalho, agora em um novo formato de atuação.

A transação ocorre em um contexto de maior adoção de ferramentas digitais e automação em áreas comerciais, com empresas buscando organizar processos e melhorar a gestão de suas operações.

Nos últimos anos, a BuyCo tem ampliado o uso de tecnologia em suas atividades, incluindo processos de compra e venda de empresas e soluções relacionadas à captação de recursos para pequenas e médias empresas. O movimento acompanha a integração entre assessoria financeira e tecnologia no mercado.

Para saber mais, basta acessar https://buyco.com.br.

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