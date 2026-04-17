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Inmet alerta para risco de vendaval no Rio Grande do Sul nesta sexta

Há ainda aviso de chuvas intensas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/04/2026 às 07h47
Inmet alerta para risco de vendaval no Rio Grande do Sul nesta sexta
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso meteorológico amarelo, que indica perigo potencial, para o risco de vendaval no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (17). Estão previstos ventos entre 40 e 60km/h. O aviso irá vigorar entre 9h e 22h.

De acordo com o Inmet, 64 municípios estão em áreas cobertas pelo alerta. O aviso cobre a região metropolitana de Porto Alegre, além do Sudeste e Sudoeste do estado. Confira no mapa abaixo:

Cuidados

O Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Alerta Laranja

Além do alerta para vendavais, há ainda um aviso laranja em vigor, que indica perigo de chuvas intensas para estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste . O aviso está em vigor desde quinta-feira (16) e segue até as 23h59 de sexta.

Neste caso, as regiões afetadas deverão enfrentar chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e100 km/h. Neste cenário, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso atinge o Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Maranhão. Ao todo, 575 municípios estão incluídos na área. Confira no mapa abaixo:

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